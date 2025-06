Os dois pilotos da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri e Lando Norris, largaram do primeiro e segundo lugares no GP da Espanha de 2025 em Barcelona, ​​mas, após a primeira curva, Max Verstappen, da Red Bull, se interpôs entre eles. Como isso aconteceu?

"Para ser sincero, não me lembro exatamente", disse Norris. "Só me lembro das luzes se apagarem bem rápido. Fiquei um pouco surpreso, e depois simplesmente não ganhei nada."

Isso aconteceu porque Verstappen, que largou em terceiro, imediatamente ficou atrás do companheiro de equipe de Norris na McLaren, Piastri, e ultrapassou Norris. "Aí, na freada para a curva 1, ficou difícil segurar e Max me ultrapassou", disse Norris.

Por que Norris não entrou em pânico?

Mas ele não colocou muita pressão sobre si mesmo neste momento: "Sabíamos que teríamos um ritmo forte, então não precisei fazer nada arriscado na curva 1." Como resultado, Norris inicialmente se contentou com o terceiro lugar antes de ultrapassar Verstappen na volta 13 para retomar o segundo posto.

Perder posição para Verstappen na largada impediu um resultado melhor? Norris dá de ombros: "Acho que não me custou tanto na corrida. Porque o Oscar fez uma prova muito boa. Eu tinha ritmo para acompanhá-lo, mas não fui rápido o suficiente para alcançá-lo e pressioná-lo."

Piastri conquistou sua quinta vitória da temporada no nono GP do ano. "É muito difícil reclamar", disse Piastri, entusiasmado com seu "ótimo ano até agora", que continuou "como esperava" em Barcelona.

