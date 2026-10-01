F1: Norris explica retratação a Colapinto e lamenta ataques online

Lando Norris afirmou que o pedido público de desculpas a Franco Colapinto foi feito para ajudar a acalmar os ânimos dos fãs da Fórmula 1, já que seu pedido para que o argentino fosse suspenso por uma corrida geraram uma onda de ataques na internet.

Norris criticou Colapinto por ter causado uma batida em cadeia no GP do Azerbaijão no último fim de semana, pedindo que o piloto argentino fosse suspenso.

O piloto da McLaren logo entrou em contato para se desculpar com Colapinto por ter ido longe demais com seus comentários logo após o incidente, mas não antes de sua reação ter desencadeado outra enxurrada de ataques online dirigidos a ele por parte da torcida do argentino.

Como resultado, Norris decidiu também emitir uma declaração pública para ajudar a acalmar os ânimos, embora tenha enfatizado que Colapinto era a única pessoa a quem precisava pedir desculpas.

“Foi mais para o público em geral”, disse Norris na quinta-feira (01), na Malásia. “Eu disse o que queria ao Franco, e ele é realmente o único com quem preciso compartilhar minha opinião e meu pedido de desculpas".

"Não preciso fazer isso nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, obviamente havia muito barulho e confusão por trás disso e achei sensato anunciar ou mostrar que havia pedido desculpas. Aceito que agi errado".

Norris disse que sua conversa com Colapinto “não precisou ser muito longa”, já que ambos assumiram a culpa por seus respectivos erros em Baku.

“Pedi desculpas a ele por algumas coisas erradas que eu disse, e ele pediu desculpas a mim pelo incidente, o que é bom”, explicou. “Gosto muito do Franco, ele é um cara muito legal. A gente sempre conversa durante a caminhada pela pista, nos desfiles dos pilotos e coisas do tipo, então passo bastante tempo com ele. Nós dois estávamos apenas pedindo desculpas um ao outro, nada além disso".

Mas, embora reconheça que tenha exagerado em seus comentários, ele lamentou que suas declarações pós-corrida tenham gerado tantos ataques e espera que as redes sociais possam fazer mais para erradicar comportamentos tóxicos.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Infelizmente, é com isso que nós e muitos esportes temos que lidar”, disse Lando. “Parte disso se deve apenas à paixão, e isso é algo que sempre existe nos esportes, e acho que sempre vai existir. Acho que vemos muito mais disso porque as redes sociais são um meio muito fácil de compartilhar opiniões".

“E, até certo ponto, eu respeito isso totalmente. Mas, obviamente, quando se trata de abuso online, ameaças de morte, todas essas coisas vão muito além do que significa ser fã de um esporte, de um piloto ou de um atleta, seja o que for. Acho que existe um limite".

“Isso apenas destaca o fato de que as plataformas de redes sociais e o mundo dos esportes precisam fazer mais. Talvez os atletas precisem se empenhar mais para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque algumas pessoas conseguem lidar com isso muito melhor do que outras".

Mas Norris, que reduziu significativamente o uso das redes sociais, disse que o episódio não o desencorajaria de expressar sua opinião no futuro.

“Bem, depende”, ponderou. “Eu nunca deveria ter dito algumas das coisas que disse, então entendo por que algumas pessoas podem ter ficado chateadas".

“Mas acho que, em geral, sempre fico feliz em dizer o que penso. Sei que não consigo agradar a todos e que nunca se terá todo mundo do seu lado, então acho que isso é normal e faz parte da vida", concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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