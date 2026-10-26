F1: Norris faz avaliação dura sobre dificuldades da McLaren em 2026

Lando Norris admitiu que é “bastante óbvio” que a McLaren passou do status de líder do mundial para a quarta equipe mais rápida da Fórmula 1, após terminar em quinto lugar no GP dos Estados Unidos. O atual campeão mundial também revelou que é difícil resolver os problemas do MCL40.

Ele terminou a corrida atrás de Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton no Circuito das Américas, com seu companheiro de equipe Oscar Piastri terminando duas posições atrás dele, em sétimo.

Embora esse seja um resultado decepcionante para uma equipe que, há menos de um ano, disputava títulos, Norris confirmou que as atualizações estão funcionando.

“É, só espero que você instale algo e seja mágico, e você fique muito mais rápido e, de repente, esteja disputando o pódio. Tudo está funcionando como deveria, mas, sabe, todas as equipes — a Ferrari trouxe melhorias e todas as equipes continuam trazendo melhorias —, então elas estão surtindo efeito".

"Só que, acho, não exatamente em todos os pontos em que precisamos delas, como nas curvas de baixa velocidade. Lá, simplesmente não estamos nem perto do nível que precisamos estar".

“Precisamos de muito mais aderência traseira e desempenho em baixa velocidade. Esse tem sido nosso problema há muito tempo. Parece ser muito difícil de resolver".

Quando perguntado se isso tornava a McLaren o quarto carro mais rápido, Norris respondeu rapidamente: “Sim, acho que é bem óbvio".

Sem ritmo para disputar as primeiras posições, a equipe de Woking apostou em uma estratégia de uma única parada, na esperança de que um safety car virtual ou real jogasse a seu favor.

Lando Norris, McLaren Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sim, a gente tentou. Quer dizer, não estávamos com ritmo nem nada, então tivemos que arriscar e, se houvesse algum VSC ou safety car, estaríamos bem na briga por um bom pódio. Até mesmo pelo segundo lugar durante boa parte da corrida. Acho que foi uma boa corrida hoje. Acho que o ritmo foi bom. Sinto que tirei o máximo proveito disso, então tenho que ficar feliz, mesmo que um 5º lugar não pareça incrível".

A estratégia deixou Norris com pneus duros já desgastados no final da corrida, quando ele segurou Verstappen por várias voltas antes que o piloto da Red Bull, que já havia feito duas paradas, encontrasse uma maneira de ultrapassá-lo.

“Inevitavelmente, assim que ele ativou o modo ‘Ultrapassagem’ e eu tive que usar o modo ‘Boost’ para me defender, ele ia me ultrapassar com bastante facilidade. Então ele fez isso e, assim que eu me deparei com tráfego usando pneus gastos, foi tipo game over [fim de jogo] e ficou fácil para todos os outros".

A McLaren também trocou seus pilotos durante a corrida, com Norris afirmando que havia sido “muito mais rápido durante todo o fim de semana” do que Piastri, então a troca foi “simplesmente a coisa óbvia a se fazer”.

O resultado tem grandes implicações no campeonato de construtores. A equipe britânica chegou a Austin com sete pontos de vantagem sobre a Red Bull na disputa pelo terceiro lugar. As equipes agora deixarão Austin empatadas, faltando cinco etapas para o final.

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