A classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 se tornou um verdadeiro 'caos' por conta da forte chuva em Interlagos, mas Lando Norris cravou a pole position pelo terceiro ano seguido. Rafa Câmara largará em 11º com as punições e Gabriel Bortoleto em 19º.

A classificação reiniciou com mais de uma hora de 30 minutos de atraso, com Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara sendo os primeiros a tomar a pista. Inclusive, o brasileiro da Haas acabou causando uma rápida bandeira amarela em sua primeira tentativa ao bater, mas conseguiu voltar para a pista.

No Q1

Os pilotos começaram avisando que a chuva havia piorado um pouco na saída dos boxes, mas o início da classificação foi autorizado.

Em sua primeira tentativa, Bortoleto também escapou da pista e acabou batendo na saída da Junção. A batida danificou a asa dianteira do brasileiro, que precisou retornar aos boxes.

Com a pista melhorando e começando a secar, os tempos também começaram a evoluir e a ponta trocou de 'mãos' várias vezes seguidas.

Eliminados: Bortoleto, Pérez, Bottas, Stroll, Gasly e Colapinto.

No Q2

Max Verstappen, que pagará uma punição grave por ter trocado todos os componentes do carro, 'desistiu' de participar do Q2 e não saiu dos boxes.

A troca dos pneus de chuva extrema para os intermediários resultou em bons tempos, com Oliver Bearman sendo o primeiro a pular para a ponta. Enquanto os pilotos melhoravam suas voltas, Câmara acabou escapando da pista na curva da Junção e batendo.

Eliminados: Verstappen, Sainz, Lindblad, Câmara, Piastri, Hamilton.

No Q3

Poucos minutos antes dos carros serem liberados, as equipes voltaram a avisar que a chuva estava voltando a se intensificar. Fernando Alonso e Liam Lawson apareceram na frente da tabela, mas rapidamente Russell e Norris superaram.

Antonelli também conseguiu melhorar seu tempo, mas apareceu apenas em terceiro, enquanto Leclerc 'pulou' para quarto. A pole provisória voltou para Norris, que cravou 1min27s470.

Norris terminou com a pole, tendo Antonelli em segundo e Liam Lawson em terceiro. Câmara subiu para 11º por conta das punições à frente e Bortoleto larga em 19º.

Tabela completa em instantes.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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