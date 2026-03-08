Lando Norris terminou a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 na quinta posição, tendo se beneficiado da batida de Oscar Piastri antes mesmo da batida. Porém, o atual campeão está na bronca com tudo que aconteceu em pista, principalmente a falta de segurança e artificialidade.

O piloto perdeu muitas posições na largada, não conseguindo brigar com o pelotão da frente. Lewis Hamilton conseguiu disparar à frente, além das duas Racing Bulls terem superado o carro do atual campeão do mundo.

Porém, ao longo da corrida, o britânico conseguiu realizar as suas próprias ultrapassagens. No entanto, Norris não ficou contente com o resultado. Vale lembrar que Lando já reclamou do carro da McLaren e dos novos regulamentos, dizendo que os monopostos são muito piores do que os últimos.

"Simplesmente não está tão divertido quanto no ano passado, mas é o que é, e acho que hoje extraímos o máximo possível", disse à mídia após a corrida. "Claramente estamos muito atrás. Muito atrás mesmo. O carro da frente [Ferrari] está bem à frente, mas eu consegui travar uma boa briga com o Max [Verstappen]. Eu não achava que conseguiríamos nos manter à frente na metade da corrida, porque ele já estava logo atrás de mim — e largou lá de trás".

"Então, eu não tinha muita esperança, mas conseguimos fazer funcionar e fizemos algumas melhorias ao longo do caminho. Evoluímos, aprendemos durante a corrida e isso foi importante para nós hoje. Então melhoramos, mas ainda assim foi uma corrida difícil".

Norris também destacou que todas as ultrapassagens foram muito artificiais, principalmente no início da etapa, quando a maior parte do caos aconteceu, e destacou que há um perigo maior nessas tentativas.

"[Artificial] demais. Está um caos, vai acabar acontecendo um grande acidente, o que é uma pena. Você está pilotando e nós ficamos ali só esperando algo acontecer — e algo dar muito errado".

"Não é uma posição agradável de se estar, mas agora não há muito o que possamos fazer a respeito. É uma pena, é muito artificial, dependendo do que a unidade de potência decide fazer — e às vezes faz de forma meio aleatória. De repente, você é ultrapassado por cinco carros ou simplesmente não pode fazer nada em algumas situações".

"Não há nada que possamos mudar nisso, então não faz sentido dizer muito mais. Mas, para mim, [o novo regulamento] não funciona".

