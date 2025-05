Lando Norris venceu o GP de Mônaco da Fórmula 1 depois de conquistar a pole position no sábado, sabendo que ultrapassagens seriam muito complicadas. Inclusive, o top 4 seguiu exatamente o mesmo da largada.

No entanto, no fim, Max Verstappen seguiu no traçado, liderando a corrida, apesar de ainda tem uma parada obrigatória para pagar. O piloto estava apostando em um Safety Car nas últimas voltas e ele poderia ter uma vantagem sobre os rivais.

Porém, isso não aconteceu e a vitória acabou sendo de Norris, enquanto o tetracampeão terminou apenas em quarto lugar. Mais tarde, Lando confessou que estava ficando ansioso por ficar 'preso' atrás de Verstappen.

"O pior momento foi realmente o final. Durante toda a corrida, senti que tinha tudo sob controle, mas Max estava pilotando na minha frente e começou a me atrasar um pouco. E eu sabia: este é o momento em que Charles tem uma chance".

"Então, tive de administrar bem a situação. Tentei manter uma certa distância do Max para que eu pudesse empurrar quando fosse necessário e diminuir a velocidade quando pudesse. Portanto, tive de administrar a situação de forma inteligente. Foi uma corrida difícil, mas estou muito feliz. Minha equipe está muito feliz. Então, vamos ter uma ótima noite hoje!"

"Conseguimos realmente pressionar durante a maior parte da corrida", continuou Norris. "O último quarto foi um pouco emocionante, com Charles logo atrás de mim e Max na minha frente. Mas vencemos em Mônaco, não importa como você vence".

Mesmo com as dificuldades, o britânico cruzou a linha de chegada em primeiro e celebrou muito a conquista, sentindo que foi uma 'redenção' após tantas semanas com classificações difíceis.

"A sensação é ótima. É uma corrida longa. Uma corrida longa e cansativa. Mas muito divertida".

"Isso é o que eu sonhava. Era com isso que eu sonhava quando era criança, então realizei um dos meus sonhos".

NORRIS vence GP 'Jogo de Xadrez' em MÔNACO, com LECLERC 2º; RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA comentam

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!