F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

Após conquistar o título de 2025 da Fórmula 1, Lando Norris se destacou no mercado da categoria e agora anunciou que terá um documentário produzido pela Prime Video, com lançamento agendado para meados de 2027.

A produção será uma minissérie de três episódios que trará uma abordagem diferente do que é mostrado pela McLaren e pelo próprio piloto em seu canal do YouTube.

"Estou muito animado para fazer isso com o Prime Video", disse Norris no comunicado.

"Já estamos filmando há um tempo e eu me diverti muito. Eu já compartilho bastante do que faço, mas isso dará às pessoas mais acesso do que nunca à minha vida fora das pistas. Estive muito envolvido em todo o processo, então espero que as pessoas gostem de ver mais do que acontece nos bastidores. Estou ansioso para que todos assistam no ano que vem!"

A série, intitulada provisoriamente como Lando seguirá os passos do piloto, contando sua trajetória desde os anos no kart ainda em Bristol, cidade onde nasceu na Inglaterra, até a conquista do título em 2025 com a McLaren.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!