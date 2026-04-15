Lando Norris afirma que a McLaren não vai desistir da temporada 2026 da Fórmula 1 para se concentrar no projeto de 2027, apesar do início difícil de ano.

Com a F1 adotando novos regulamentos técnicos, a McLaren, atual campeã de construtores, consolidou-se como a terceira equipe mais rápida até o momento.

Sua diferença na classificação em relação à Mercedes diminuiu de 0s862 na Austrália para 0s354 no Japão, onde Oscar Piastri liderou a corrida e conquistou o segundo lugar ao cruzar a linha de chegada.

Ainda assim, a Mercedes e, em menor grau, a Ferrari levam vantagem, mas isso não é motivo para a McLaren mudar seu foco para o carro de 2027, argumentou Norris.

“Embora não tenhamos começado a temporada onde gostaríamos, ainda queremos lutar com tudo pelo campeonato; não se trata de desistir e focar no ano que vem – não tenho certeza se essa abordagem realmente funciona”, disse o britânico, que terminou em quinto em Melbourne e Suzuka e não pôde participar do GP da China devido a um problema eletrônico, ao site oficial da McLaren.

“Há muitos exemplos em que não estávamos exatamente onde queríamos no início do ano, mas acabamos em uma posição muito mais forte no final – 2023, 2024 e assim por diante, e somos uma equipe mais forte agora do que éramos naquela época".

"Já passamos por isso, fizemos isso, aprendemos com isso e acredito que esta equipe sabe como fazer isso de novo. Temos muito trabalho duro pela frente, mas estamos prontos para isso".

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Em 2023, a McLaren estava em quinto lugar com 12 pontos após três etapas da temporada, mas acabou tirando o quarto lugar da Aston Martin, somando 302 pontos no total.

No ano seguinte, as três primeiras etapas renderam seis resultados na zona de pontuação, mas apenas um pódio; a equipe venceu seis GPs no total e conquistou, por pouco, o título de construtores sobre a Ferrari, enquanto Max Verstappen estava fora de alcance na classificação de pilotos.

Para colocar o argumento de Norris em perspectiva, duas equipes tinham estratégias de desenvolvimento opostas ao entrar em 2026. A Alpine praticamente parou de evoluir seu carro de 2025 no final de maio, consolidando sua posição na parte de baixo da classificação, mas agora está em quinto lugar na classificação atual.

Enquanto isso, a Red Bull continuou se esforçando em sua tentativa falha de conquistar o campeonato de pilotos com Verstappen e agora caiu está em sexto lugar entre os construtores. O chefe de equipe Laurent Mekies admitiu que sua equipe está pagando o preço por essa busca pelo título, embora não tenha arrependimentos.

É certo que o contexto era diferente com a reformulação do regulamento; independentemente disso, o retorno ao topo da McLaren a partir de 2024 dá a Piastri a esperança de que um cenário semelhante possa se desenrolar nesta temporada.

“Estou confiante nesta equipe de que voltaremos a lutar consistentemente pelas vitórias nesta temporada”, acrescentou o australiano. “Na terceira etapa [em Suzuka], embora ainda houvesse uma diferença no final, conseguimos superar nossas expectativas iniciais e, sem o safety car, poderíamos ter realmente disputado a vitória.

“Temos muito trabalho a fazer para voltar à frente de forma consistente, mas diminuir a diferença para a Mercedes e superar o resto do pelotão em termos de desenvolvimento é algo que está sob nosso controle".

"Esta equipe já provou que somos capazes de dar a volta por cima, e estamos começando em uma posição mais forte do que em exemplos anteriores, como em 2024. Tenho total confiança de que a equipe fará tudo o que puder para nos levar até lá e estou genuinamente animado para ver o que podemos conquistar".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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