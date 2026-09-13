F1 - Norris lamenta "azar" com safety car em Madri e critica: "Não é como deveria ser"
Britânico reconheceu situação como falta de sorte, mas acredita que cenário pode ser modificado no futuro
'Dono' de uma pole position notável no sábado, Lando Norris tinha feito o mais difícil no GP da Espanha de Fórmula 1 ao manter a liderança da corrida na largada e ao escapar de Kimi Antonelli, chegando a ter seis segundos de vantagem. Porém, tudo mudou com a entrada de um safety car virtual.
Para o britânico, o VSC, acionado na 14ª volta devido a batida de Lance Stroll, foi acionado em um momento muito ruim, pois ele já havia passado da entrada do pitlane, sem poder entrar no box e aproveitar o ganho de tempo para uma troca de pneus.
Enquanto isso, os adversários diretos Antonelli e Max Verstappen foram ao box sob VSC e aproveitaram para ganhar tempo. Os dois terminaram a prova à frente de Norris.
Questionado pela Sky Sports sobre a possibilidade de a McLaren e ele mesmo anteciparem eventualmente o VSC, o atual campeão respondeu: "Passei pela entrada dos boxes, por isso vou ter de falar com a equipe, mas isto não é um jogo de adivinhação. Simplesmente tive azar".
Lando Norris (McLaren)
Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
"Sou o único no a grid que não parou", acrescentou. No entanto, alguns outros pilotos, como Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly também não tenham entrado no box, embora propositalmente.
"Por isso perdi 20 segundos em relação a todo o grid. Está fora do meu controle e do deles. É uma regra que não deveria determinar o desfecho de uma corrida. Uma corrida deveria ser ganha por quem é capaz de ter o melhor desempenho, que talvez assume um risco ao optar por uma parada tardia nas boxes, ao prolongar o seu stint, e em que um safety car pode eventualmente intervir mais tarde e jogar a seu favor, porque é um dos fatores determinantes", continuou.
"Mas se todos se beneficiam de uma parada nas boxes sob Safety Car ou VSC, significa que não se ganha nada com isso. É simplesmente… injusto, mas já aconteceu no passado. Outros se beneficiaram disso, provavelmente eu mesmo já me beneficiei no passado", reconheceu.
Não foi através de um VSC, mas a primeira vitória de Norris na F1, no GP de Miami de 2024, viu o britânico vencer a corrida após uma intervenção feliz do safety car quando Verstappen liderava.
"É só que… Não acho que muitos pilotos tenham perdido uma vitória por causa disto, então é frustrante. Não acho que seja a forma como se deve perder. Já falamos sobre isto nos briefings dos pilotos, dizendo que deveriam deixá-la pelo menos durante uma volta, para que fosse justo para todos", revelou. "Hoje, fui o único a ser prejudicado por isso e perdi cerca de 20 segundos de tempo de corrida. Não é assim que deveria acontecer".
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