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F1 - Norris lamenta "azar" com safety car em Madri e critica: "Não é como deveria ser"

Britânico reconheceu situação como falta de sorte, mas acredita que cenário pode ser modificado no futuro

Fabien Gaillard
Publicado:

'Dono' de uma pole position notável no sábado, Lando Norris tinha feito o mais difícil no GP da Espanha de Fórmula 1 ao manter a liderança da corrida na largada e ao escapar de Kimi Antonelli, chegando a ter seis segundos de vantagem. Porém, tudo mudou com a entrada de um safety car virtual.

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Para o britânico, o VSC, acionado na 14ª volta devido a batida de Lance Stroll, foi acionado em um momento muito ruim, pois ele já havia passado da entrada do pitlane, sem poder entrar no box e aproveitar o ganho de tempo para uma troca de pneus. 

Enquanto isso, os adversários diretos Antonelli e Max Verstappen foram ao box sob VSC e aproveitaram para ganhar tempo. Os dois terminaram a prova à frente de Norris.

Questionado pela Sky Sports sobre a possibilidade de a McLaren e ele mesmo anteciparem eventualmente o VSC, o atual campeão respondeu: "Passei pela entrada dos boxes, por isso vou ter de falar com a equipe, mas isto não é um jogo de adivinhação. Simplesmente tive azar". 

Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Sou o único no a grid que não parou", acrescentou. No entanto, alguns outros pilotos, como Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly também não tenham entrado no box, embora propositalmente. 

"Por isso perdi 20 segundos em relação a todo o grid. Está fora do meu controle e do deles. É uma regra que não deveria determinar o desfecho de uma corrida. Uma corrida deveria ser ganha por quem é capaz de ter o melhor desempenho, que talvez assume um risco ao optar por uma parada tardia nas boxes, ao prolongar o seu stint, e em que um safety car pode eventualmente intervir mais tarde e jogar a seu favor, porque é um dos fatores determinantes", continuou. 

"Mas se todos se beneficiam de uma parada nas boxes sob Safety Car ou VSC, significa que não se ganha nada com isso. É simplesmente… injusto, mas já aconteceu no passado. Outros se beneficiaram disso, provavelmente eu mesmo já me beneficiei no passado", reconheceu. 

Não foi através de um VSC, mas a primeira vitória de Norris na F1, no GP de Miami de 2024, viu o britânico vencer a corrida após uma intervenção feliz do safety car quando Verstappen liderava.

"É só que… Não acho que muitos pilotos tenham perdido uma vitória por causa disto, então é frustrante. Não acho que seja a forma como se deve perder. Já falamos sobre isto nos briefings dos pilotos, dizendo que deveriam deixá-la pelo menos durante uma volta, para que fosse justo para todos", revelou. "Hoje, fui o único a ser prejudicado por isso e perdi cerca de 20 segundos de tempo de corrida. Não é assim que deveria acontecer". 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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