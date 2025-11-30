F1 - Norris lamenta decisão errada da McLaren no Catar: "Não dá para acertar todas"
Britânico ainda segue na liderança do campeonato de pilotos, com 12 pontos de vantagem para Max Verstappen
"Não foi o nosso melhor dia, não foi o meu melhor fim de semana em termos de pilotagem e organização do carro. Mas é a vida. Todo mundo tem fins de semana ruins. Eu aceito, todos nós aceitamos e veremos o que podemos fazer no próximo fim de semana".
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
