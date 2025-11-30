Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Norris lamenta decisão errada da McLaren no Catar: "Não dá para acertar todas"

Britânico ainda segue na liderança do campeonato de pilotos, com 12 pontos de vantagem para Max Verstappen

Redação Motorsport.com
Editado:
A decisão da McLaren de fazer Lando Norris e Oscar Piastri permanecerem na pista durante o safety car causado pelo acidente de Nico Hulkenberg não teve o resultado desejado, com Max Verstappen vencendo o GP do Catar de Fórmula 1. Norris, que ainda lidera o campeonato, classificou a tática escolhida pela escuderia britânica como "errada".
Leia também:
Norris até conseguiu ultrapassar Andrea Kimi Antonelli no final da corrida, mas não conseguiu subir ao pódio, com Piastri em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Com a vitória do tetracampeão e o segundo lugar do companheiro de equipe, Lando tem a vantagem de apenas 12 pontos para a corrida em Abu Dhabi.
"É difícil, só tivemos que confiar que a equipe tomaria a decisão certa. Sempre é um risco, sinto que fomos nós que corremos esse risco de certa forma, mas sim, agora é a decisão errada, não deveríamos ter feito isso", começou Norris, em entrevista à Sky Sports
"O Oscar perdeu uma vitória e eu perdi o segundo lugar, então sim, não fizemos um bom trabalho hoje, mas já fizemos muitos bons trabalhos em outras corridas e ganhamos o Mundial de Construtores há sete corridas, seis corridas atrás por causa disso, então não, não foi nosso melhor dia, mas é assim que é a vida".
Questionado sobre o que a equipe pode melhorar para a Grande Final em Yas Marina, o britânico destacou que a equipe deveria "apenas revisar as coisas, ver o que poderíamos ter feito melhor, entender por que, bem, acho que já sabemos por que não tomamos a decisão certa". 
"Não dá para acertar todas, sabe, então não, é só fazer o normal, eles fazerem o trabalho deles, eu fazer o meu, e se fizermos isso, estaremos bem", concluiu.
Em entrevista à mídia aberta, Norris avaliou que esse tipo de erro acontece, mas fica frustrado que o fim do campeonato esteja sendo baseado em uma sequência de resultados que ele não poderia ter.
"É a mesma coisa todo fim de semana. Eu tento vencê-los, eles tentam me vencer. Não tem nada de diferente. Então, só quero ir dormir" disse ele. "Não há nada que eu possa fazer a respeito".
"Obviamente, não foi nosso melhor dia, nem nosso melhor fim de semana. Mas eu tive... não sei se alguém viu a sequência de resultados que eu tive antes disso. Foi ótima. Eu me coloquei nessa posição. E ainda estou feliz".

"Não foi o nosso melhor dia, não foi o meu melhor fim de semana em termos de pilotagem e organização do carro. Mas é a vida. Todo mundo tem fins de semana ruins. Eu aceito, todos nós aceitamos e veremos o que podemos fazer no próximo fim de semana".

Artigo anterior F1: Bortoleto usou corrida "chata" no Catar para testar habilidades
Próximo artigo F1: McLaren explica erro de estratégia no Catar que custou vitória e pódio

Filtros