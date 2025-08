A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o fim de semana do GP da Hungria, 14ª etapa do campeonato de 2025. Lando Norris foi o mais rápido da sessão de 60 minutos, com 1min16s052. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe e líder do campeonato, foi o segundo colocado, a 0s019 do inglês.

A sessão teve a participação de dois brasileiros, algo raro nesta década. Felipe Drugovich, que entrou no lugar de Fernando Alonso, que se recupera de lesão nas costas, foi o 16º. Gabriel Bortoleto foi o 19º.

O Treino

Felipe Drugovich, subistituindo Alonso e Paul Aron, no lugar de Hulkenberg, eram os dois nomes diferentes do primeiro treino livre na Hungria.

Os primeiros minutos de sessão foram marcados por um pequeno 'revezamento' na primeira sessão. Com 1/4 do treino transcorrido, Norris era o ponteiro, com 1min17s631, utilizando o composto médio. Bortoleto era 17º e Drugovich o 18º.

Cinco minutos depois, Leclerc tomava a liderança, com 1min17s420, mas Norris dava o troco com 1min16s837.

Quase na metade, Aron parou sua Sauber na curva 13, alegando o acionamento de um "alarme crítico de sistemas". Pouco tempo depois a bandeira verde foi mostrada novamente.

Fazendo uso de pneus macios, Leclerc reassumiu a ponta com 1min16s791. Hamilton era o P3, se utilizando do mesmo composto.

Bortoleto vinha bem com 25 minutos para o final, ao ficar momentaneamente na sexta posição.

Na sequência, Norris acabou com a festa ferrarita, com 1min16s052, mais de sete décimos sobre o monegasco. Piastri acompanhou o seu companheiro e assumiu a P2 a 0s142. Na sequência, o australiano reduziu a diferença para 0s019.

E ficou assim. Bortoleto ficou em 19º e Drugovich fechou na 16ª posição.

O segundo treino livre para o GP da Hungria acontece ao meio-dia.

Resultado

