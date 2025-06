A Fórmula 1 realizou o terceiro treino livre do GP da Áustria. Assim como ocorreu no TL2 desta sexta-feira, a McLaren deu as cartas, com Lando Norris ficando à frente de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

O inglês fez 1min04s324, sendo 0s118 mais rápido que o australiano. Max Verstappen foi o terceiro, a 0s210 do líder, mas tendo ficado nos boxes boa parte da sessão, com seu time arrumando o assoalho, danificado no início do treino. Nos segundos finais, ele rodou na entrada da reta principal.

Gabriel Bortoleto foi bem novamente, e terminou à frente de Nico Hulkenberg, em 10º lugar

O Treino

A sessão começou 'preguiçosa', com Max Verstappen sendo o primeiro piloto marcar volta rápida, com quase 10 minutos decorridos, com 1min05s818, utilizando pneus duros.

De macios, Norris assumiu a ponta, com 1min05s412, com 43 minutos para o final.

Gabriel Bortoleto realizou sua primeira volta rápida quando restavam cerca de 40 minutos para o término, ficando em nono, com macios. Enquanto isso, Norris baixava sua melhor marca, com 1min04s888.

Hulkenberg iniciou bem sua jornada, com o quinto melhor tempo, a 0s760. Na sequência, Bortoleto tomou o seu lugar, 0s048 mais veloz que o alemão, ambos com macios.

Na metade do treino, Norris era o líder, seguido por Hamilton, Russell, Piastri e Tsunoda, completando o top 5. Bortoleto era sétimo.

Leclerc também deu mostras de força da Ferrari e ocupou a segunda colocação, a 0s269 de Norris.

Mas foi por pouco tempo, já que Russell tirou o monegasco do caminho, ficando a 0s130 do seu compatriota. Antonelli aproveitou e ficou logo atrás de seu companheiro de equipe.

Verstappen seguia nos boxes, com a equipe trabalhando no assoalho do carro #1, danificado após o piloto passar sobre as zebras fortemente.

Com 15 minutos para o final, Norris baixava ainda mais o seu tempo, com 1min04s324. Ao mesmo tempo, Hadjar rodava no início da reta principal, mas seguiu sem bater.

Bortoleto também melhorava, chegando ao sexto posto, ficando entre as duas Ferraris.

Piastri mostrou que estava na pista e chegou à segunda posição, a 0s118 de Norris, quando restavam 10 minutos para o final. Verstappen voltou à pista e colocou sua Red Bull logo atrás das McLarens, a 0s210 de Norris.

Ainda deu tempo de Verstappen emular Hadjar e rodar no início da reta principal, mas sem consequências graves ao holandês.

O treino de classificação para o GP da Áustria acontece neste sábado, às 11h, horário de Brasília.

Resultado

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!