Lando Norris liderou a dobradinha da McLaren no terceiro e último treino livre do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, cravando tempo de 1min14s897. Oscar Piastri e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o top 3 do TL3. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, marcou o 16º tempo da sessão, com 1min16s046.

Como foi?

A sessão na manhã de sábado foi aberta por Lando Norris, o primeiro piloto a ir à pista em testes com os pneus C4, os mais duros da seleção da Pirelli em Ímola. Apesar disso, a maioria dos carros não foi para pista nos primeiros cinco minutos do TL1.

Aos poucos, os pilotos começaram a aquecer e testar os carros, com Lewis Hamilton marcando o primeiro tempo da pista, 1min16s983. Depois de alguns minutos, foi a vez de Bortoleto fazer volta rápida, com 1min17s295, a frente do companheiro de equipe, Hulkenberg, por 42 milésimos.

Faltando 45 minutos para o fim da sessão, foi a vez de Pierre Gasly tomar a liderança da sessão, mas o heptacampeão fez mais uma boa volta e voltou ao topo da tabela de tempos, com 1min15s866.

Depois de quase 20 minutos esperando nos boxes, Piastri foi para a pista e tomou a liderança, mas Max Verstappen conseguiu volta rápida de 1min15s579, superando o rival da McLaren.

Faltando 37 minutos para o fim, foi a vez de Isack Hadjar, da Racing Bulls, cravar a volta mais rápida da sessão, com 1min15s509, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari. Poucos minutos depois, no entanto, Verstappen retornou ao topo da tabela.

Com 30 minutos no relógio, Lawson perdeu a traseira e rodou ainda no asfalto, perdendo controle do carro mas se mantendo na pista, voltando para a sessão. Uma bandeira amarela foi instaurada, mas foi rapidamente retirada.

Carlos Sainz e Hadjar se envolveram em um incidente na saída do pitlane, quando o piloto da Racing Bulls estava esperando ir à pista e o espanhol passou por ele, o que quase fez Hadjar bater em Sainz.

Faltando 13 minutos para o fim da prova, Lando Norris tomou a liderança do TL1, com 1min14s897, o primeiro piloto a chegar na marca de 1min14s897. No entanto, alguns minutos depois, não conseguiu virar na curva e passou direto na caixa de brita, desgastando os pneus.

Com um final de sessão mais calmo e com Piastri subindo para segunda colocação, Norris manteve a liderança do TL3.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

