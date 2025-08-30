Todas as categorias

Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Norris lidera dobradinha da McLaren no TL3 para o GP da Holanda; Bortoleto é 13º

Apesar da chuva que caiu mais cedo, sessão correu sem maiores problemas

Guilherme Longo
Editado:
Lando Norris, McLaren

A Fórmula 1 abriu o sábado em Zandvoort com o terceiro treino livre para o GP da Holanda. Em uma sessão pouco movimentada, a McLaren fez mais uma dobradinha, novamente com Lando Norris à frente de Oscar Piastri, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 13º.

Como é o normal, o início do TL3 foi pouco movimentado. Apenas Hadjar foi à pista nos primeiros minutos e com pneus intermediários, para entender qual era a situação do circuito após as chuvas de ontem e desta manhã. Os seguintes a saírem dos boxes, Antonelli e Hulk, já foram com os compostos médios e duros, respectivamente.

Nos 15 minutos iniciais, apenas cinco pilotos haviam marcado voltas rápidas. De pneus duros, a dupla da Sauber liderava com Bortoleto marcando 0smin12s014, 0s598 à frente de Hulk.

 

Apenas na metade da sessão que passamos a ver todos os pilotos com voltas marcadas. Neste momento, a liderança era de Piastri com 01min10s120, 0s142 à frente de Norris, ambos de macios. De médios, Hamilton era o terceiro, a 0s446, com Bearman, de duros, em quarto, a 0s506 e Verstappen fechava o top 5, de compostos amarelos, a 0s583. Ainda com volta de pneus duros, Bortoleto era o 16º, a 1s894.

Quando o TL3 entrava em seus 15min finais, Norris retomava a ponta com uma volta voadora: 01min08s972. Piastri era o segundo, a 0s242, com Verstappen em terceiro, a 0s9532, enquanto Tsunoda e Russell fechavam o top 5. Ainda sem fazer voltas com compostos médios ou macios, Bortoleto era o 19º.

 

A 10min do fim, um incidente curioso na reta principal. Alonso vinha rápido para entrar nos boxes quando Russell também tentou convergir para o pitlane e quase acertou o bicampeão. Para evitar a batida, o britânico precisou jogar o carro para a esquerda e seguir na pista. A direção de prova anunciou que o caso seria investigado após a sessão.

No final, Lando Norris garantiu a liderança da sessão com 01min08s972, com Oscar Piastri em segundo a 0s242. Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, Lance Stroll, Isack Hadjar e Fernando Alonso. Já Gabriel Bortoleto foi o 13º.

A Fórmula 1 retorna à pista de Zandvoort mais uma vez neste sábado. Às 10h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025. E anote aí! Assim que acabar o quali, tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa do sábado e projeção do domingo. Não perca!

Resultado final do TL3 do GP da Holanda de F1:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 16

1'08.972

   S 222.298
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.242

1'09.214

 0.242 S 221.521
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.886

1'09.858

 0.644 S 219.479
4 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 23

+0.941

1'09.913

 0.055 S 219.306
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 20

+0.953

1'09.925

 0.012 S 219.269
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.966

1'09.938

 0.013 S 219.228
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+1.127

1'10.099

 0.161 S 218.724
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 24

+1.131

1'10.103

 0.004 S 218.712
9 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 21

+1.194

1'10.166

 0.063 S 218.516
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 20

+1.260

1'10.232

 0.066 S 218.310
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 17

+1.328

1'10.300

 0.068 S 218.099
12 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 19

+1.377

1'10.349

 0.049 S 217.947
13 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari 21

+1.389

1'10.361

 0.012 S 217.910
14 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

+1.401

1'10.373

 0.012 S 217.873
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 19

+1.623

1'10.595

 0.222 S 217.188
16 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari 24

+1.627

1'10.599

 0.004 S 217.175
17 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+1.725

1'10.697

 0.098 S 216.874
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+1.829

1'10.801

 0.104 S 216.556
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24

+1.991

1'10.963

 0.162 S 216.061
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 21

+2.082

1'11.054

 0.091 S 215.785
Guilherme Longo Fórmula 1
