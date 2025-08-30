F1: Norris lidera dobradinha da McLaren no TL3 para o GP da Holanda; Bortoleto é 13º
Apesar da chuva que caiu mais cedo, sessão correu sem maiores problemas
A Fórmula 1 abriu o sábado em Zandvoort com o terceiro treino livre para o GP da Holanda. Em uma sessão pouco movimentada, a McLaren fez mais uma dobradinha, novamente com Lando Norris à frente de Oscar Piastri, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 13º.
Como é o normal, o início do TL3 foi pouco movimentado. Apenas Hadjar foi à pista nos primeiros minutos e com pneus intermediários, para entender qual era a situação do circuito após as chuvas de ontem e desta manhã. Os seguintes a saírem dos boxes, Antonelli e Hulk, já foram com os compostos médios e duros, respectivamente.
Nos 15 minutos iniciais, apenas cinco pilotos haviam marcado voltas rápidas. De pneus duros, a dupla da Sauber liderava com Bortoleto marcando 0smin12s014, 0s598 à frente de Hulk.
Apenas na metade da sessão que passamos a ver todos os pilotos com voltas marcadas. Neste momento, a liderança era de Piastri com 01min10s120, 0s142 à frente de Norris, ambos de macios. De médios, Hamilton era o terceiro, a 0s446, com Bearman, de duros, em quarto, a 0s506 e Verstappen fechava o top 5, de compostos amarelos, a 0s583. Ainda com volta de pneus duros, Bortoleto era o 16º, a 1s894.
Quando o TL3 entrava em seus 15min finais, Norris retomava a ponta com uma volta voadora: 01min08s972. Piastri era o segundo, a 0s242, com Verstappen em terceiro, a 0s9532, enquanto Tsunoda e Russell fechavam o top 5. Ainda sem fazer voltas com compostos médios ou macios, Bortoleto era o 19º.
A 10min do fim, um incidente curioso na reta principal. Alonso vinha rápido para entrar nos boxes quando Russell também tentou convergir para o pitlane e quase acertou o bicampeão. Para evitar a batida, o britânico precisou jogar o carro para a esquerda e seguir na pista. A direção de prova anunciou que o caso seria investigado após a sessão.
No final, Lando Norris garantiu a liderança da sessão com 01min08s972, com Oscar Piastri em segundo a 0s242. Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, Lance Stroll, Isack Hadjar e Fernando Alonso. Já Gabriel Bortoleto foi o 13º.
A Fórmula 1 retorna à pista de Zandvoort mais uma vez neste sábado. Às 10h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025. E anote aí! Assim que acabar o quali, tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa do sábado e projeção do domingo. Não perca!
Resultado final do TL3 do GP da Holanda de F1:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'08.972
|S
|222.298
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.242
1'09.214
|0.242
|S
|221.521
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.886
1'09.858
|0.644
|S
|219.479
|4
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|23
|
+0.941
1'09.913
|0.055
|S
|219.306
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.953
1'09.925
|0.012
|S
|219.269
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.966
1'09.938
|0.013
|S
|219.228
|7
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.127
1'10.099
|0.161
|S
|218.724
|8
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+1.131
1'10.103
|0.004
|S
|218.712
|9
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|21
|
+1.194
1'10.166
|0.063
|S
|218.516
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|
+1.260
1'10.232
|0.066
|S
|218.310
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|17
|
+1.328
1'10.300
|0.068
|S
|218.099
|12
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.377
1'10.349
|0.049
|S
|217.947
|13
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|21
|
+1.389
1'10.361
|0.012
|S
|217.910
|14
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+1.401
1'10.373
|0.012
|S
|217.873
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.623
1'10.595
|0.222
|S
|217.188
|16
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|24
|
+1.627
1'10.599
|0.004
|S
|217.175
|17
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
+1.725
1'10.697
|0.098
|S
|216.874
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.829
1'10.801
|0.104
|S
|216.556
|19
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|24
|
+1.991
1'10.963
|0.162
|S
|216.061
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|21
|
+2.082
1'11.054
|0.091
|S
|215.785
|Ver resultados completos
NORRIS LIDERA SEXTA na HOLANDA, ALONSO é P2! HAMILTON e MAX RODAM. STROLL, RUSSELL e PIASTRI BATEM
