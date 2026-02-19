F1: Norris lidera manhã, Ferrari estreia asa inovadora e Bortoleto tem problemas com Audi
Atual campeão estabeleceu novo recorde de volta mais rápida nos testes de pré-temporada no Bahrein, enquanto a Ferrari chamou a atenção com asa traseira rotativa
Lando Norris estabeleceu um novo recorde de volta mais rápida nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, ficando à frente de Max Verstappen, enquanto a Ferrari estreou uma asa traseira inovadora antes de enfrentar um problema mecânico.
O atual campeão mundial registrou 1min33s453 com pneus de composto C3, sendo 0s006 mais rápido que a melhor marca anterior de George Russell, estabelecida na tarde de ontem, e assumindo a liderança na sessão da manhã por 0s131 de vantagem sobre Verstappen, da Red Bull.
A Ferrari chamou a atenção mais cedo com uma nova asa traseira que girava 180 graus, um dispositivo permitido pelas novas regras de aerodinâmica ativa da F1, e que retornava à sua posição padrão durante a frenagem.
Mas a alegria da fabricante italiana durou pouco, já que Lewis Hamilton só conseguiu completar cinco voltas antes de ser forçado a entrar nos boxes com um problema não especificado no chassi. Hamilton conseguiu retornar à pista nos cinco minutos finais para participar da verificação dos sistemas de controle de corrida da FIA e dos treinos de largada.
Com a maioria das equipes focadas em simulações de corrida, os melhores tempos absolutos não foram ameaçados na segunda metade da sessão, dando a Norris a melhor marca à McLaren.
Russell conquistou o terceiro lugar e o título de piloto com maior quilometragem, completando 77 voltas com uma pilotagem relativamente tranquila. Alex Albon ficou em quarto lugar pela Williams, também com uma boa marca de 71 voltas.
A Audi foi outra equipe que viu seu progresso ser prejudicado por problemas de confiabilidade, com Gabriel Bortoleto limitado a 29 voltas devido a uma falha hidráulica que exigiu uma longa verificação preventiva nos boxes. O brasileiro ainda conquistou o quinto lugar na classificação geral, após retornar à pista nos 40 minutos finais da sessão.
As recuperações de Bortoleto no final da corrida impulsionaram Oliver Bearman para a sexta posição pela Haas e Franco Colapinto para a sétima pela Alpine .
Liam Lawson conquistou o oitavo lugar pela Racing Bulls, após também ter ficado preso nos boxes por um longo período, o que significou que o neozelandês completou apenas 27 voltas.
Fernando Alonso teve mais uma atuação discreta, terminando em nono lugar pela Aston Martin, quatro segundos atrás do ritmo absoluto estabelecido por Norris, após completar 40 voltas.
Com Hamilton em 10º pela Ferrari, Valtteri Bottas, da Cadillac , completou a lista de pilotos na pista, tendo mais uma vez perdido as primeiras voltas devido a um problema técnico, mas conseguiu completar 58 voltas mais tarde na sessão.
Resultados
|
Pos
|
Piloto
|
Equipe
|
Melhor volta
|
Dif.
|
Voltas
|
1
|
Lando Norris
|
McLaren
|
1m33.453s
|
—
|
72
|
2
|
Max Verstappen
|
Red Bull
|
1m33.584s
|
+0.131s
|
56
|
3
|
George Russell
|
1m34.111s
|
+0.658s
|
77
|
4
|
Alex Albon
|
Williams
|
1m35.130s
|
+1.677s
|
71
|
5
|
Gabriel Bortoleto
|
Audi
|
1m35.263s
|
+1.810s
|
29
|
6
|
Oliver Bearman
|
Haas
|
1m35.279s
|
+1.826s
|
69
|
7
|
Franco Colapinto
|
Alpine
|
1m35.506s
|
+2.053s
|
54
|
8
|
Liam Lawson
|
Racing Bulls
|
1m36.959s
|
+3.506s
|
27
|
9
|
Fernando Alonso
|
Aston Martin
|
1m37.472s
|
+4.019s
|
40
|
10
|
Lewis Hamilton
|
Ferrari
|
1m39.670s
|
+6.217s
|
5
|
11
|
Valtteri Bottas
|
Cadillac
|
1m40.193s
|
+6.740s
|
58
