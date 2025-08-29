F1: Norris lidera o primeiro treino livre para o GP da Holanda à frente de Piastri; Bortoleto é 9º e Ferrari sofre
Sessão foi marcada por uma bandeira vermelha causada por Kimi Antonelli
A Fórmula 1 está de volta! A principal categoria do automobilismo mundial abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Holanda, 15º etapa da temporada 2025. A McLaren segue na frente, com Lando Norris liderando o TL1 à frente de Oscar Piastri, enquanto Gabriel Bortoleto foi o nono colocado e a Ferrari sofreu, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton apenas em 14º e 15º.
Com a previsão de chuva para esta sexta-feira, o TL1 teve início movimentado. Com três minutos transcorridos, todos os 20 pilotos já estavam na pista, buscando se reaclimatar com o carro e também otimizar os ajustes para o fim de semana.
Os pilotos optaram pelos pneus médios para esta primeira saída dos boxes e, após a rodada inicial de voltas, com 5min no relógio, Verstappen liderava com 01min12s767, 0s539 à frente de Hamilton em segundo, com Sainz, Russell e Tsunoda no top 5.
Próximo da marca de 10min, um susto para Hamilton, que rodou na chegada à primeira curva inclinada do circuito. Mas o heptacampeão conseguiu evitar as barreiras de proteção. Logo na sequência, uma amarela causada por Tsunoda e Antonelli, com ambos indo parar na caixa de brita. Mas a situação do italiano da Mercedes forçou a direção a colocar uma bandeira vermelha.
A sessão foi retomada com 42min para o fim e, imediatamente, os pilotos retornaram à pista. Neste momento, Verstappen liderava com 01min12s101, com Sainz em segundo, Albon em terceiro, Alonso em quarto e Piastri em quinto, enquanto Norris vinha em sexto.
Quando o TL1 chegava à metade, a McLaren já retomava a ponta da sessão, sendo uma das primeiras a utilizar os pneus macios. Norris liderava com 01min10s278, 0s422 à frente de Piastri, que cometeu alguns erros em sua volta rápida. Verstappen era o terceiro, a 1s708, enquanto Russell e Stroll fechavam o top 5.
Bortoleto vinha em 15º, ainda de médios, enquanto Hulk, já de macios, era o 10º. Mas, com ambos de macios, ao dois subiram para quarto e sétimo, separados pelas Ferraris, com menos de 0s1 entre eles.
A 15 minutos do fim, com as nuvens de chuva cada vez mais ameaçadoras, Norris seguia na ponta com 01min10s278, agora a 0s292 de Piastri. Com todos já de macios, Alonso era o terceiro, a 0s563, com Albon em quarto e Verstappen em quinto. Bortoleto era o nono, enquanto Hulk era o 13º, com 0s350 entre eles. Já a Ferrari sofria, com Leclerc em 14º e Hamilton em 15º. Pelo rádio, o monegasco reclamava bastante do SF-25.
No final, Lando Norris garantiu a liderança da sessão, com Oscar Piastri em segundo. Completaram o top 10: Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon, Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram apenas em 14º e 15º.
Após o fim da sessão, o tetracampeão Verstappen errou a frenagem na curva 1 e acabou atolado na caixa de brita ao fazer um teste de largada.
A Fórmula 1 retorna à pista de Zandvoort mais uma vez nesta sexta-feira. Às 11h acontece o segundo treino livre para o GP da Holanda, com transmissão ao vivo do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades da 15ª etapa da temporada 2025. Não perca!
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|35
|
1'10.278
|S
|218.167
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.292
1'10.570
|0.292
|S
|217.265
|3
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.501
1'10.779
|0.209
|S
|216.623
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.563
1'10.841
|0.062
|S
|216.433
|5
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|33
|
+0.893
1'11.171
|0.330
|S
|215.430
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+0.940
1'11.218
|0.047
|S
|215.288
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+1.108
1'11.386
|0.168
|S
|214.781
|8
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+1.180
1'11.458
|0.072
|S
|214.565
|9
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|30
|
+1.231
1'11.509
|0.051
|S
|214.412
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.335
1'11.613
|0.104
|S
|214.100
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|29
|
+1.475
1'11.753
|0.140
|S
|213.683
|12
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|30
|
+1.494
1'11.772
|0.019
|S
|213.626
|13
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|30
|
+1.597
1'11.875
|0.103
|S
|213.320
|14
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|32
|
+1.673
1'11.951
|0.076
|S
|213.095
|15
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+1.682
1'11.960
|0.009
|S
|213.068
|16
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.848
1'12.126
|0.166
|S
|212.577
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|29
|
+1.866
1'12.144
|0.018
|S
|212.524
|18
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|27
|
+1.998
1'12.276
|0.132
|S
|212.136
|19
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|30
|
+2.286
1'12.564
|0.288
|S
|211.294
|20
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+3.997
1'14.275
|1.711
|M
|206.427
|Ver resultados completos
