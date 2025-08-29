A Fórmula 1 está de volta! A principal categoria do automobilismo mundial abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Holanda, 15º etapa da temporada 2025. A McLaren segue na frente, com Lando Norris liderando o TL1 à frente de Oscar Piastri, enquanto Gabriel Bortoleto foi o nono colocado e a Ferrari sofreu, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton apenas em 14º e 15º.

Com a previsão de chuva para esta sexta-feira, o TL1 teve início movimentado. Com três minutos transcorridos, todos os 20 pilotos já estavam na pista, buscando se reaclimatar com o carro e também otimizar os ajustes para o fim de semana.

Os pilotos optaram pelos pneus médios para esta primeira saída dos boxes e, após a rodada inicial de voltas, com 5min no relógio, Verstappen liderava com 01min12s767, 0s539 à frente de Hamilton em segundo, com Sainz, Russell e Tsunoda no top 5.

Próximo da marca de 10min, um susto para Hamilton, que rodou na chegada à primeira curva inclinada do circuito. Mas o heptacampeão conseguiu evitar as barreiras de proteção. Logo na sequência, uma amarela causada por Tsunoda e Antonelli, com ambos indo parar na caixa de brita. Mas a situação do italiano da Mercedes forçou a direção a colocar uma bandeira vermelha.

A sessão foi retomada com 42min para o fim e, imediatamente, os pilotos retornaram à pista. Neste momento, Verstappen liderava com 01min12s101, com Sainz em segundo, Albon em terceiro, Alonso em quarto e Piastri em quinto, enquanto Norris vinha em sexto.

Quando o TL1 chegava à metade, a McLaren já retomava a ponta da sessão, sendo uma das primeiras a utilizar os pneus macios. Norris liderava com 01min10s278, 0s422 à frente de Piastri, que cometeu alguns erros em sua volta rápida. Verstappen era o terceiro, a 1s708, enquanto Russell e Stroll fechavam o top 5.

Bortoleto vinha em 15º, ainda de médios, enquanto Hulk, já de macios, era o 10º. Mas, com ambos de macios, ao dois subiram para quarto e sétimo, separados pelas Ferraris, com menos de 0s1 entre eles.

A 15 minutos do fim, com as nuvens de chuva cada vez mais ameaçadoras, Norris seguia na ponta com 01min10s278, agora a 0s292 de Piastri. Com todos já de macios, Alonso era o terceiro, a 0s563, com Albon em quarto e Verstappen em quinto. Bortoleto era o nono, enquanto Hulk era o 13º, com 0s350 entre eles. Já a Ferrari sofria, com Leclerc em 14º e Hamilton em 15º. Pelo rádio, o monegasco reclamava bastante do SF-25.

No final, Lando Norris garantiu a liderança da sessão, com Oscar Piastri em segundo. Completaram o top 10: Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon, Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram apenas em 14º e 15º.

Após o fim da sessão, o tetracampeão Verstappen errou a frenagem na curva 1 e acabou atolado na caixa de brita ao fazer um teste de largada.

A Fórmula 1 retorna à pista de Zandvoort mais uma vez nesta sexta-feira. Às 11h acontece o segundo treino livre para o GP da Holanda, com transmissão ao vivo do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades da 15ª etapa da temporada 2025. Não perca!

ALONSO SINCERÃO com DRUGO, RUSSELL ‘ENTREGA’ KIMI, Bortoleto e Max NUMA BOA e PIASTRI X NORRIS

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!