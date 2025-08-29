Todas as categorias

Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Norris lidera o primeiro treino livre para o GP da Holanda à frente de Piastri; Bortoleto é 9º e Ferrari sofre

Sessão foi marcada por uma bandeira vermelha causada por Kimi Antonelli

Guilherme Longo
Editado:
Lando Norris, McLaren

A Fórmula 1 está de volta! A principal categoria do automobilismo mundial abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Holanda, 15º etapa da temporada 2025. A McLaren segue na frente, com Lando Norris liderando o TL1 à frente de Oscar Piastri, enquanto Gabriel Bortoleto foi o nono colocado e a Ferrari sofreu, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton apenas em 14º e 15º.

Com a previsão de chuva para esta sexta-feira, o TL1 teve início movimentado. Com três minutos transcorridos, todos os 20 pilotos já estavam na pista, buscando se reaclimatar com o carro e também otimizar os ajustes para o fim de semana.

Os pilotos optaram pelos pneus médios para esta primeira saída dos boxes e, após a rodada inicial de voltas, com 5min no relógio, Verstappen liderava com 01min12s767, 0s539 à frente de Hamilton em segundo, com Sainz, Russell e Tsunoda no top 5. 

 

Próximo da marca de 10min, um susto para Hamilton, que rodou na chegada à primeira curva inclinada do circuito. Mas o heptacampeão conseguiu evitar as barreiras de proteção. Logo na sequência, uma amarela causada por Tsunoda e Antonelli, com ambos indo parar na caixa de brita. Mas a situação do italiano da Mercedes forçou a direção a colocar uma bandeira vermelha.

 

A sessão foi retomada com 42min para o fim e, imediatamente, os pilotos retornaram à pista. Neste momento, Verstappen liderava com 01min12s101, com Sainz em segundo, Albon em terceiro, Alonso em quarto e Piastri em quinto, enquanto Norris vinha em sexto. 

Quando o TL1 chegava à metade, a McLaren já retomava a ponta da sessão, sendo uma das primeiras a utilizar os pneus macios. Norris liderava com 01min10s278, 0s422 à frente de Piastri, que cometeu alguns erros em sua volta rápida. Verstappen era o terceiro, a 1s708, enquanto Russell e Stroll fechavam o top 5.

Bortoleto vinha em 15º, ainda de médios, enquanto Hulk, já de macios, era o 10º. Mas, com ambos de macios, ao dois subiram para quarto e sétimo, separados pelas Ferraris, com menos de 0s1 entre eles.

A 15 minutos do fim, com as nuvens de chuva cada vez mais ameaçadoras, Norris seguia na ponta com 01min10s278, agora a 0s292 de Piastri. Com todos já de macios, Alonso era o terceiro, a 0s563, com Albon em quarto e Verstappen em quinto. Bortoleto era o nono, enquanto Hulk era o 13º, com 0s350 entre eles. Já a Ferrari sofria, com Leclerc em 14º e Hamilton em 15º. Pelo rádio, o monegasco reclamava bastante do SF-25.

No final, Lando Norris garantiu a liderança da sessão, com Oscar Piastri em segundo. Completaram o top 10: Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon, Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram apenas em 14º e 15º.

Após o fim da sessão, o tetracampeão Verstappen errou a frenagem na curva 1 e acabou atolado na caixa de brita ao fazer um teste de largada.

A Fórmula 1 retorna à pista de Zandvoort mais uma vez nesta sexta-feira. Às 11h acontece o segundo treino livre para o GP da Holanda, com transmissão ao vivo do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades da 15ª etapa da temporada 2025. Não perca!

   
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 35

1'10.278

   S 218.167
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.292

1'10.570

 0.292 S 217.265
3 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+0.501

1'10.779

 0.209 S 216.623
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

+0.563

1'10.841

 0.062 S 216.433
5 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+0.893

1'11.171

 0.330 S 215.430
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

+0.940

1'11.218

 0.047 S 215.288
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.108

1'11.386

 0.168 S 214.781
8 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 33

+1.180

1'11.458

 0.072 S 214.565
9 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari 30

+1.231

1'11.509

 0.051 S 214.412
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30

+1.335

1'11.613

 0.104 S 214.100
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 29

+1.475

1'11.753

 0.140 S 213.683
12 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 30

+1.494

1'11.772

 0.019 S 213.626
13 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari 30

+1.597

1'11.875

 0.103 S 213.320
14 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 32

+1.673

1'11.951

 0.076 S 213.095
15 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.682

1'11.960

 0.009 S 213.068
16 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 24

+1.848

1'12.126

 0.166 S 212.577
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 29

+1.866

1'12.144

 0.018 S 212.524
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 27

+1.998

1'12.276

 0.132 S 212.136
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 30

+2.286

1'12.564

 0.288 S 211.294
20 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+3.997

1'14.275

 1.711 M 206.427
ALONSO SINCERÃO com DRUGO, RUSSELL ‘ENTREGA’ KIMI, Bortoleto e Max NUMA BOA e PIASTRI X NORRIS

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

Guilherme Longo Fórmula 1
