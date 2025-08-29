A Fórmula 1 fechou a sexta-feira em Zandvoort com um segundo treino livre para o GP da Holanda dos mais caóticos. Com bandeiras vermelhas causadas por Lance Stroll e Alex Albon, além de um SC Virtual de Isack Hadjar, Lando Norris liderou novamente, à frente de Fernando Alonso e Oscar Piastri, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 13.

Com a iminência da chuva, os pilotos foram imediatamente à pista, formando fila na saída do pitlane antes mesmo do início da regressiva. Mas, antes dos cinco minutos iniciais, a precipitação começou a cair, enquanto os pilotos começavam a registrar suas primeiras voltas rápidas.

Com o grid dividido entre os três tipos de compostos, após dez minutos de sessão, Norris liderava de médios com 01min11s294, tendo Bortoleto e Hulk na sequência, de médios, a 0s026 e 0s139. De duros, Verstappen e Lawson fechavam o top 5.

Mas, com pouco mais de 12 minutos transcorridos, uma bandeira vermelha. Stroll perdeu o controle de sua Aston Martin na curva 3 e bateu com força, danificando bastante seu carro. Mas, aparentemente, tudo ok com o canadense.

A sessão foi retomada com 38min ainda no relógio. De macios, Bearman era o líder com 01min11s113, 0s181 à frente de Norris, com Bortoleto em terceiro, a 0s207, Hulk em quarto a 0s320 e Verstappen em quinto a 0s459. Norris estava de médios, Verstappen de duros e os demais de macios. Piastri era o 12º.

O reinício da sessão foi bem menos movimentado, com poucos pilotos indo à pista nos minutos iniciais. E logo na sequência, um SC Virtual. Hadjar mal havia saído dos boxes para dar suas primeiras voltas e acabou relatando uma perda de potência do motor, sendo instruído pela equipe a parar o carro na lateral da pista.

A bandeira verde voltou com 30min no relógio para o fim. Desta vez, um reinício mais movimentado, com metade do grid indo à pista. E enquanto Hulk pulava para a ponta com 01min11s080, uma rápida amarela. Hamilton vinha em uma boa volta, tirando 0s5 do piloto da Sauber só no primeiro setor, mas o heptacampeão acabou perdendo o controle e rodando.

A 21min do fim, mais uma bandeira vermelha. Albon perdeu o ponto de frenagem na curva um e passou reto. Ele bateu de leve na barreira e acabou quebrando parte da asa dianteira. Mas, ao tentar dar uma ré para voltar aos boxes, o tailandês se viu atolado na brita, sem ter como sair.

A sessão foi retomada novamente com 16min no relógio. E, durante a interrupção, a transmissão mostrou um incidente entre Piastri e Russell. O australiano vinha entrando no box no momento da bandeira vermelha, mas errou a garagem e, ao sair do espaço de Norris, quase acertou o piloto da Mercedes, que vinha atrás. O caso foi notado pelos comissários.

No final, os pilotos optaram por sair para testar as configurações de corrida. Com isso, Lando Norris terminou novamente na frente, com 01min09s890. Fernando Alonso foi o segundo, a 0s087, com Oscar Piastri em terceiro, a 0s089. George Russell e Max Verstappen ficaram em quarto e quinto. Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Franco Colapinto e Nico Hulkenberg completaram o top 10, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 13º.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort no sábado para mais duas sessões. O dia começa com o terceiro treino livre, às 06h30, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Depois, a partir das 10h, tem a classificação que define o grid de largada para o GP da Holanda, que você pode acompanhar na Band, no Bandsports e na F1TV Pro.

E anote aí! Assim que acabar a classificação, tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa e projeção da prova no domingo. Não perca!

Confira o resultado final do TL2 do GP da Holanda de F1:

