O segundo treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1 teve Lando Norris como líder seguido por Oscar Piastri e Charles Leclerc completou os três primeiros colocados.

Fernando Alonso que não participou do primeiro treino livre, sendo substituído por Felipe Drugovich, encerrou a sessão em quinto lugar. Gabriel Bortoleto fez um treino discreto e foi apenas o 17º.

Destaque também para o momento curioso em que Max Verstappen tira uma toalha de dentro do carro e joga na pista.

O treino

Nos primeiros dez minutos de sessão, a grande parte dos pilotos optou por usar pneus médios nas voltas lançadas. Com isso, Charles Leclerc foi o nome a ser batido com o tempo de 1m17s181. Destaque também para Fernando Alonso que retornou à pista depois de ficar de fora do primeiro treino.

Contudo, a liderança da Ferrari não durou muito. Oscar Piastri e Lando Norris retomaram a 'normalidade' e assumiram a dobradinha com o australiano na ponta. Quando o cronômetro marcou meia hora de treino, Norris tinha 0s172 de vantagem sobre Oscar.

Bom treino para Williams que chegou a figurar o top 3 com Carlos Sainz. Sozinho na pista e com pneu macio, Lance Stroll cravou o melhor tempo fazendo 1m16s221- no exato momento em que os outros pilotos retornaram à pista dos boxes. Logo depois, Piastri acabou com a brincadeira colocando 0s306 sob o canadense fazendo 1m15s915.

Norris não deu tempo do australiano celebrar e colocou um gap de 0s291. Gabriel Bortoleto, até a reta final da sessão, não tinha conseguido fazer um bom tempo, tendo o 16º lugar como melhor colocação.

Um momento curioso aconteceu quando Max Verstappen tirou de dentro do carro uma toalha e jogou na pista - o que não passou despercebido pela FIA. Nos dez minutos finais, os pilotos estavam todos calçados com pneus macios.

