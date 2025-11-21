Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Norris lidera TL2 marcado por bandeira vermelha em Las Vegas; Bortoleto é 20º

Kimi Antonelli e Charles Leclerc completaram top 3

Olivia Nogueira
Editado:

Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP de Las Vegas de Fórmula 1, com 1min33s602. A sessão foi marcada por uma bandeira vermelha acionada nos últimos vinte minutos por causa de uma tampa de bueiro solta. 

Kimi Antonelli, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top 3. Gabriel Bortoleto foi apenas 20º. 

Leia também:

O treino 

George Russell foi o primeiro a ir para a pista, pouco mais de seis minutos após o cronômetro ser iniciado. Não demorou muito e a dupla da Alpine também saiu do box, além de Oliver Bearman. Com 50 minutos no relógio, mais da metade do grid já estava na pista. 

Franco Colapinto chegou a liderar, mas foi superado por Lewis Hamilton, que logo foi ultrapassado por Alex Albon. Como é de "praxe", diferentes pilotos lideraram os primeiros quinze minutos da sessão, com o composto médio sendo a escolha de todos, menos de Bortoleto, que usava compostos duros. Aos 43 minutos, Russell era o mais rápido, com 1min35s066 e Norris fazia sua primeira volta rápida da sessão, que o colocou na segunda colocação, seguido pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri

Passados 25 minutos, Norris assumiu a liderança com 1min33s943, o tempo mais rápido do fim de semana até então, com Hamilton e Albon completando o top 3. Com pneus médios, Max Verstappen superou o britânico da Ferrari e chegou ao P2 sendo 0,162s mais lento que Norris. Alguns minutos depois, Leclerc chegou a ponta com 1min33s763.

Na curva 16, Norris travou os pneus e escapou da pista, mas conseguiu retornar. Além do britânico, Isack Hadjar, que estava com pneus macios, também errou e saiu do traçado comum, explorando a área de escape da curva 14. 

Com 27 minutos no cronômetro, a bandeira amarela foi rapidamente acionada após Leclerc passar reto pela curva 8 e ficar com uma parte do carro parada na pista. O monegasco conseguiu frear, evitando uma colisão com o muro, e retornou para o traçado normal.

Cinco minutos depois do incidente, Leclerc perdeu a liderança para Antonelli, mas o italiano da Mercedes foi superado por Norris, que marcou 1min33s602, utilizando pneus macios.  

Com 21 minutos no cronômetro, a bandeira vermelha foi acionada, interrompendo o treino. Segundo fiscais de pista, a paralisação foi uma precaução devido a uma tampa de bueiro solta na curva 17. A sessão foi retomada com cinco minutos no cronômetro. 

Os carros voltaram para a pista e Leclerc abandonou o treino com pouco mais de três minutos no relógio por causa de um problema na caixa de câmbio. O monegasco conseguiu parar o carro em uma área de escape fora da pista. A dois minutos para o fim, mais uma bandeira vermelha foi acionada "para manutenção".

A sessão terminou com Lando Norris sendo o mais rápido, seguido por Antonelli e Leclerc. Nico Hulkenberg e Isack Hadjar completaram o top 5. Em uma atuação tímida, Bortoleto terminou o TL2 em 20º.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo
1 L. NorrisMcLaren 4 13

1'33.602

  
2 A. AntonelliMercedes 12 18

+0.029

1'33.631

 0.029
3 C. LeclercFerrari 16 16

+0.161

1'33.763

 0.132
4 N. HulkenbergSauber 27 14

+0.277

1'33.879

 0.116
5 I. HadjarRB 6 16

+0.291

1'33.893

 0.014
6 L. LawsonRB 30 16

+0.299

1'33.901

 0.008
7 G. RussellMercedes 63 18

+0.435

1'34.037

 0.136
8 A. AlbonWilliams 23 17

+0.465

1'34.067

 0.030
9 M. VerstappenRed Bull Racing 1 16

+0.503

1'34.105

 0.038
10 L. HamiltonFerrari 44 17

+0.525

1'34.127

 0.022
11 L. StrollAston Martin Racing 18 15

+0.589

1'34.191

 0.064
12 P. GaslyAlpine 10 18

+0.771

1'34.373

 0.182
13 C. Sainz Jr.Williams 55 16

+0.833

1'34.435

 0.062
14 O. PiastriMcLaren 81 12

+0.891

1'34.493

 0.058
15 Y. TsunodaRed Bull Racing 22 16

+1.090

1'34.692

 0.199
16 F. ColapintoAlpine 43 18

+1.222

1'34.824

 0.132
17 O. BearmanHaas F1 Team 87 17

+1.384

1'34.986

 0.162
18 F. AlonsoAston Martin Racing 14 14

+1.410

1'35.012

 0.026
19 E. OconHaas F1 Team 31 18

+1.626

1'35.228

 0.216
20 G. BortoletoSauber 5 15

+1.897

1'35.499

 0.271

Filtros