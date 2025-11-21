F1: Norris lidera TL2 marcado por bandeira vermelha em Las Vegas; Bortoleto é 20º
Kimi Antonelli e Charles Leclerc completaram top 3
Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP de Las Vegas de Fórmula 1, com 1min33s602. A sessão foi marcada por uma bandeira vermelha acionada nos últimos vinte minutos por causa de uma tampa de bueiro solta.
Kimi Antonelli, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top 3. Gabriel Bortoleto foi apenas 20º.
O treino
George Russell foi o primeiro a ir para a pista, pouco mais de seis minutos após o cronômetro ser iniciado. Não demorou muito e a dupla da Alpine também saiu do box, além de Oliver Bearman. Com 50 minutos no relógio, mais da metade do grid já estava na pista.
Franco Colapinto chegou a liderar, mas foi superado por Lewis Hamilton, que logo foi ultrapassado por Alex Albon. Como é de "praxe", diferentes pilotos lideraram os primeiros quinze minutos da sessão, com o composto médio sendo a escolha de todos, menos de Bortoleto, que usava compostos duros. Aos 43 minutos, Russell era o mais rápido, com 1min35s066 e Norris fazia sua primeira volta rápida da sessão, que o colocou na segunda colocação, seguido pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri.
Passados 25 minutos, Norris assumiu a liderança com 1min33s943, o tempo mais rápido do fim de semana até então, com Hamilton e Albon completando o top 3. Com pneus médios, Max Verstappen superou o britânico da Ferrari e chegou ao P2 sendo 0,162s mais lento que Norris. Alguns minutos depois, Leclerc chegou a ponta com 1min33s763.
Na curva 16, Norris travou os pneus e escapou da pista, mas conseguiu retornar. Além do britânico, Isack Hadjar, que estava com pneus macios, também errou e saiu do traçado comum, explorando a área de escape da curva 14.
Com 27 minutos no cronômetro, a bandeira amarela foi rapidamente acionada após Leclerc passar reto pela curva 8 e ficar com uma parte do carro parada na pista. O monegasco conseguiu frear, evitando uma colisão com o muro, e retornou para o traçado normal.
Cinco minutos depois do incidente, Leclerc perdeu a liderança para Antonelli, mas o italiano da Mercedes foi superado por Norris, que marcou 1min33s602, utilizando pneus macios.
Com 21 minutos no cronômetro, a bandeira vermelha foi acionada, interrompendo o treino. Segundo fiscais de pista, a paralisação foi uma precaução devido a uma tampa de bueiro solta na curva 17. A sessão foi retomada com cinco minutos no cronômetro.
Os carros voltaram para a pista e Leclerc abandonou o treino com pouco mais de três minutos no relógio por causa de um problema na caixa de câmbio. O monegasco conseguiu parar o carro em uma área de escape fora da pista. A dois minutos para o fim, mais uma bandeira vermelha foi acionada "para manutenção".
A sessão terminou com Lando Norris sendo o mais rápido, seguido por Antonelli e Leclerc. Nico Hulkenberg e Isack Hadjar completaram o top 5. Em uma atuação tímida, Bortoleto terminou o TL2 em 20º.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|1
|L. NorrisMcLaren
|4
|13
|
1'33.602
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|18
|
+0.029
1'33.631
|0.029
|3
|C. LeclercFerrari
|16
|16
|
+0.161
1'33.763
|0.132
|4
|N. HulkenbergSauber
|27
|14
|
+0.277
1'33.879
|0.116
|5
|I. HadjarRB
|6
|16
|
+0.291
1'33.893
|0.014
|6
|L. LawsonRB
|30
|16
|
+0.299
1'33.901
|0.008
|7
|G. RussellMercedes
|63
|18
|
+0.435
1'34.037
|0.136
|8
|A. AlbonWilliams
|23
|17
|
+0.465
1'34.067
|0.030
|9
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|16
|
+0.503
1'34.105
|0.038
|10
|L. HamiltonFerrari
|44
|17
|
+0.525
1'34.127
|0.022
|11
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|15
|
+0.589
1'34.191
|0.064
|12
|P. GaslyAlpine
|10
|18
|
+0.771
1'34.373
|0.182
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|16
|
+0.833
1'34.435
|0.062
|14
|O. PiastriMcLaren
|81
|12
|
+0.891
1'34.493
|0.058
|15
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|16
|
+1.090
1'34.692
|0.199
|16
|F. ColapintoAlpine
|43
|18
|
+1.222
1'34.824
|0.132
|17
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|17
|
+1.384
1'34.986
|0.162
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|14
|
+1.410
1'35.012
|0.026
|19
|E. OconHaas F1 Team
|31
|18
|
+1.626
1'35.228
|0.216
|20
|G. BortoletoSauber
|5
|15
|
+1.897
1'35.499
|0.271
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários