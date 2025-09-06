Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Norris lidera TL3 em Monza e Bortoleto é 6°

Última sessão foi marcada por várias escapadas na primeira chicane, mas sem nenhuma batida

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Kym Illman - Getty Images

Na manhã deste sábado, os pilotos da Fórmula 1 voltaram para o traçado de Monza para a última sessão de treinos livres antes da classificação.

Leia também:

Com a pista bastante quente (pouco mais de 41°C), as duplas das equipes menores preferiram não desperdiçar nenhum minuto. Nico Hulkenberg foi o primeiro a entrar, dando suas primeiras voltas antes dos outros competidores fazerem o mesmo.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton seguiram mostrando um bom ritmo, o que agitou o público de Monza, mesmo sabendo que os treinos são mais para a coleta de dados antes da classificação.

A primeira chicance do traçado ficou marcada por ser o ponto de maiores erros dos pilotos durante a sessão. Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Carlos Sainz acabaram escapando do traçado no local, mas conseguiram voltar sem maiores problemas.

 

Com a pista bastante quente, Max Verstappen foi o primeiro a fazer uma volta na casa de 1min19s688, enquanto Leclerc alcançá-lo, mas ainda 0s366 atrás do holandês. Hamilton, por sua vez, continuou fazendo voltas bem próximo do companheiro de equipe.

É importante ressaltar que faltando 35 minutos para o fim da sessão, Verstappen já estava com pneus macios, enquanto a dupla da Ferrari seguia com médios. Andrea Kimi Antonelli, por sua vez, chegou a informar a Mercedes de que seu carro estava perdendo potência -- um aviso de deixar os cabelos em pé depois do carro de George Russell ter 'apagado' no TL1.

Isack Hadjar recebeu uma investigação por não seguir as regras de segurança depois de escapar da pista. O piloto seria investigado apenas após a sessão.

Hamilton foi o segundo a fechar uma volta com menos de 1min20s, mas ainda ficou 0s241 atrás do melhor tempo de Verstappen. Tendo mudado para o composto macio, Alexander Albon conseguiu se colocar em terceiro, separando a 'dobradinha' de Maranello.

Logo depois de também colocarem os pneus macios, Lando Norris e Oscar Piastri surgiram para assumir a ponta, com 0s247 separando os dois, enquanto Hadjar fez um tempo 0s025 mais lento que o australiano. Gabriel Bortoleto, por sua vez, apareceu em quarto, tendo completado a volta em 1min19s645, antes de ser superado por Russell.

No fim, Norris continuou com o melhor tempo, com Leclerc em segundo e Piastri fechando o top 3. Bortoleto foi o sexto mais rápido, perdendo apenas para a Mercedes de Russell e Verstappen, enquanto Hamilton não conseguiu melhorar muito por conta de um erro em sua última volta.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21

1'19.331

   S 262.883
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.021

1'19.352

 0.021 S 262.813
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.165

1'19.496

 0.144 S 262.337
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18

+0.167

1'19.498

 0.002 S 262.331
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

+0.184

1'19.515

 0.017 S 262.275
6 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari 18

+0.227

1'19.558

 0.043 S 262.133
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.267

1'19.598

 0.040 S 262.001
8 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 20

+0.272

1'19.603

 0.005 S 261.985
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.365

1'19.696

 0.093 S 261.679
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23

+0.389

1'19.720

 0.024 S 261.600
11 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari 18

+0.406

1'19.737

 0.017 S 261.544
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 19

+0.530

1'19.861

 0.124 S 261.138
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 23

+0.576

1'19.907

 0.046 S 260.988
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 22

+0.703

1'20.034

 0.127 S 260.574
15 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 24

+0.728

1'20.059

 0.025 S 260.492
16 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 14

+0.801

1'20.132

 0.073 S 260.255
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 22

+0.878

1'20.209

 0.077 S 260.005
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23

+0.916

1'20.247

 0.038 S 259.882
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.916

1'20.247

 0.000 S 259.882
20 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 20

+0.973

1'20.304

 0.057 S 259.698
Ver resultados completos  

Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

In this article
Livia Veiga Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 AO VIVO: Acompanhe o terceiro treino livre do GP da Itália em tempo real
Próximo artigo F1 abandona iniciativa inicial do V8 após reunião sobre motores ser adiada

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro
F1: Verstappen dá show em Monza e 'tira' pole da McLaren; Bortoleto larga de 7º

F1: Verstappen dá show em Monza e 'tira' pole da McLaren; Bortoleto larga de 7º

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen dá show em Monza e 'tira' pole da McLaren; Bortoleto larga de 7º
Fefo Barrichello destrincha dificuldades em estreia 'surpresa' na F3

Fefo Barrichello destrincha dificuldades em estreia 'surpresa' na F3

F3
Monza
Fefo Barrichello destrincha dificuldades em estreia 'surpresa' na F3

Últimas notícias

Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

STCK Stock Car
Cascavel II
Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com

NSXF NASCAR XFINITY
Gateway
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida

F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros