F1: Norris lidera TL3 em Monza e Bortoleto é 6°

Na manhã deste sábado, os pilotos da Fórmula 1 voltaram para o traçado de Monza para a última sessão de treinos livres antes da classificação.

Com a pista bastante quente (pouco mais de 41°C), as duplas das equipes menores preferiram não desperdiçar nenhum minuto. Nico Hulkenberg foi o primeiro a entrar, dando suas primeiras voltas antes dos outros competidores fazerem o mesmo.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton seguiram mostrando um bom ritmo, o que agitou o público de Monza, mesmo sabendo que os treinos são mais para a coleta de dados antes da classificação.

A primeira chicance do traçado ficou marcada por ser o ponto de maiores erros dos pilotos durante a sessão. Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Carlos Sainz acabaram escapando do traçado no local, mas conseguiram voltar sem maiores problemas.

Com a pista bastante quente, Max Verstappen foi o primeiro a fazer uma volta na casa de 1min19s688, enquanto Leclerc alcançá-lo, mas ainda 0s366 atrás do holandês. Hamilton, por sua vez, continuou fazendo voltas bem próximo do companheiro de equipe.

É importante ressaltar que faltando 35 minutos para o fim da sessão, Verstappen já estava com pneus macios, enquanto a dupla da Ferrari seguia com médios. Andrea Kimi Antonelli, por sua vez, chegou a informar a Mercedes de que seu carro estava perdendo potência -- um aviso de deixar os cabelos em pé depois do carro de George Russell ter 'apagado' no TL1.

Isack Hadjar recebeu uma investigação por não seguir as regras de segurança depois de escapar da pista. O piloto seria investigado apenas após a sessão.

Hamilton foi o segundo a fechar uma volta com menos de 1min20s, mas ainda ficou 0s241 atrás do melhor tempo de Verstappen. Tendo mudado para o composto macio, Alexander Albon conseguiu se colocar em terceiro, separando a 'dobradinha' de Maranello.

Logo depois de também colocarem os pneus macios, Lando Norris e Oscar Piastri surgiram para assumir a ponta, com 0s247 separando os dois, enquanto Hadjar fez um tempo 0s025 mais lento que o australiano. Gabriel Bortoleto, por sua vez, apareceu em quarto, tendo completado a volta em 1min19s645, antes de ser superado por Russell.

No fim, Norris continuou com o melhor tempo, com Leclerc em segundo e Piastri fechando o top 3. Bortoleto foi o sexto mais rápido, perdendo apenas para a Mercedes de Russell e Verstappen, enquanto Hamilton não conseguiu melhorar muito por conta de um erro em sua última volta.

