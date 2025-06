O piloto da McLaren, Lando Norris, que começou a temporada com a meta de vencer o campeonato, ficou fora do GP do Candá após o contato com o companheiro de equipe Oscar Piastri e está 22 pontos atrás do australiano na disputa pelo título de 2025 da Fórmula 1.

Essa diferença pode ser diminuída nas 14 corridas restantes da temporada, mas o piloto britânico precisa mostrar um desempenho mais consistente para conseguir isso.

Por outro lado, Norris, que iniciou sua carreira na F1 em 2017, ganhou destaque no passado com declarações menosprezando as conquistas de Lewis Hamilton. Em entrevista à BBC em 2020, ele disse sobre as vitórias do heptacampeão, à época na Mercedes: "Fico feliz por ele, mas isso não significa muito para mim. Ele já tem um carro que pode vencer todas as corridas".

No entanto, essas palavras parecem ser coisa do passado. Falando na cerimônia de gala do F1 - O Filme em Nova York, Norris revelou que mudou completamente a visão sobre Hamilton com as seguintes palavras: "O que ele conquistou na pista... É algo que eu não poderia ter imaginado, mesmo um campeonato seria ótimo, mas ele é sete vezes campeão, venceu mais de 100 corridas".

Essas declarações sugerem que Norris agora tem uma melhor apreciação do nível de Hamilton como piloto de ponta. Em 2020, a McLaren era uma equipe que ainda não desafiava a primeira fila. Hoje, o britânico de 25 anos sente a mesma pressão que Hamilton sentiu no passado.

Norris agora está sendo desafiado não apenas a ser rápido, mas também a pensar e se comportar como um campeão. E, ao longo do caminho, ele está começando a perceber o significado das conquistas que antes desprezava.

