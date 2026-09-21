F1: Norris “não descarta” Le Mans em 2027, mas considera participação “pouco provável”

Após testar o hipercarro da McLaren, Lando Norris revelou que “não descarta” a possibilidade de participar das 24 Horas de Le Mans de 2027, mas reconheceu que sua participação na prova dependeria de vários fatores, principalmente da competitividade da McLaren na Fórmula 1 na próxima temporada e de sua capacidade de se preparar para a tradicional corrida.

A recente divulgação do calendário de 2027 da F1 abriu margem para a especulação. Com a ausência de conflito de datas no mês de junho, a tradicional corrida em Sarthe passou a figurar como oportunidade viável para nomes do grid da categoria máxima. Pilotos como Max Verstappen e Fernando Alonso (que venceu as edições de 2018 e 2019) já manifestaram interesse publicamente, mas Norris agora também surge como candidato.

A McLaren fará sua estreia na classe principal dos hipercarros no Mundial de Endurance (WEC) em 2027. Norris foi convidado pela equipe para pilotar o novo modelo MCL-HY durante sessões de testes de desenvolvimento, o que alimentou os rumores no paddock.

Ao Telegraph, Lando Norris mencionou uma possível participação nas 24 Horas de Le Mans de 2027. Embora continue ansioso por participar da prova, o britânico se mostra, no entanto, muito pragmático quanto à sua participação, que considera, por enquanto, “pouco provável”.

Ele considera, principalmente, não estar suficientemente preparado para uma corrida desse tipo, já que sua última participação em uma prova de endurance remonta a 2018, quando disputou as 24 Horas de Daytona com Fernando Alonso e Phil Hanson na categoria LMP2.

Lando Norris no Hypercar MCL-HY da McLaren. Foto: McLaren

“Não descarto essa possibilidade”, disse o atual campeão da F1. “Mas ainda nem sequer conversei sobre isso com o Zak [Brown, CEO da McLaren]. Então, quer dizer, não sei quando as coisas poderiam ser anunciadas. É improvável, simplesmente porque ainda não estou pronto no momento. Mas tenho muita vontade de participar em algum momento".

“É a mesma coisa quando se chega a um certo nível na F1. A gente quer ser capaz de antecipar absolutamente tudo, sejam quais forem as condições: chuva, pista seca, pneus intermediários, alta carga aerodinâmica, baixa carga aerodinâmica... Queremos adquirir todo o vocabulário necessário para pilotar esse carro".

“Gostaria de me sentir pronto. Não quero simplesmente entrar no carro e ter a sensação de estar desperdiçando uma oportunidade. Gostaria de fazer isso somente quando souber que tenho condições de vencer".

A F1 continuará sendo a prioridade

Lando Norris também mencionou a competitividade da McLaren na F1 como outro fator capaz de influenciar sua decisão.

O mundial continua, logicamente, sendo sua prioridade e, se a equipe de Woking conseguir manter sua dinâmica atual, poderá disputar o título novamente no ano que vem, o que incentivaria o britânico a concentrar seus esforços no campeonato em 2027.

Mas, no caso contrário, a porta poderia se abrir: “Se eu não estiver disputando um campeonato, então, é claro, estarei mais propenso a dedicar um pouco de tempo a outras coisas, em vez de lutar por um título...”, concluiu.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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