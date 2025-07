A McLaren foi a grande favorita na quali sprint para o GP da Bélgica de Fórmula 1 de 2025 e Oscar Piastri confirmou isso com a pole position de sábado em primeiro lugar, superando Max Verstappen por 0s477 e Lando Norris por 0s618. O britânico foi o 'perdedor' do trio líder do campeonato em Spa-Francorchamps, pois a diferença para o piloto australiano foi maior do que o esperado. No entanto, Norris não está muito preocupado com isso.

Analisando sua sessão de classificação de sprint, o britânico disse: "A única coisa que posso dizer é que não fui rápido o suficiente. Não foi uma volta muito limpa, mas a diferença para o primeiro colocado era muito grande".

No entanto, as palavras de Norris foram surpreendentes, nas quais ele afirmou que não estava decepcionado com seu desempenho, apesar do resultado ruim, já que era apenas o sprint e não a classificação para o GP de domingo.

"Não estou muito desapontado, porque foi apenas para o sprint, então não é nada para se preocupar muito, apenas algo em que precisamos trabalhar", explicou.

O britânico admite que gostaria de ter sido mais rápido, mas como ainda é sexta-feira e os pontos serão divididos no sábado e, especialmente, no domingo, ele acredita que ainda podem trabalhar para diminuir a diferença para Piastri e estar na briga pelo resto do fim de semana.

"É apenas sexta-feira, não vamos falar muito cedo. Gostaríamos de ser mais rápidos do que fomos hoje, mas esta é a situação no momento. Tenho que fazer mais, trabalhando também esta noite, se necessário", concluiu o piloto britânico.

Depois de suas duas vitórias na Áustria e na Grã-Bretanha, Lando Norris se aproximou do companheiro de equipe Oscar Piastri na classificação dos pilotos e a diferença entre os dois é de apenas oito pontos, portanto, ele é obrigado a mudar seu fim de semana em Spa se quiser manter a pressão na luta pelo título, o que será a primeira vez para qualquer um dos pilotos da McLaren.

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!