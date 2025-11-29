Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Britânico será apenas o segundo, já que não conseguiu fazer mais uma tentativa de volta rápida nos últimos minutos da classificação

Ömer Efe Kılıçarslan
Publicado:

No Q3, Lando Norris fez uma boa volta e parecia ser um forte candidato à pole para mais uma etapa de Fórmula 1. No entanto, um erro na Curva 2 lhe custou a segunda tentativa e o piloto teve que abortar tudo e 'aceitar' que será apenas o segundo colocado.

Leia também:

O britânico teria tempo o suficiente para fazer uma segunda tentativa, no entanto, acabou indo direto para os boxes e ficando com o tempo da primeira tentativa, mesmo que outros pilotos ainda estivessem fechando suas últimas voltas rápidas.

Após a sessão, Norris explicou que não teria nenhuma chance de mais volta porque não tinha combustível o suficiente para fazê-la.

"Não sei [dizer exatamente o que causou o erro], eu tinha um pouco de saída de frente e estava prestes a sair da pista, então tive que cancelar a volta, o que foi uma pena, mas é assim mesmo".

O britânico disse que seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, pilotou muito bem durante todo o fim de semana. O australiano fez a pole para a sprint, depois venceu a corrida de curta duração e agora se encaminha para um domingo mais feliz do que os anteriores.

"Oscar fez uma boa volta, pilotou muito bem e tem pilotado bem durante todo o fim de semana. Não há do que reclamar, eu simplesmente não consegui completar a volta e ainda estou em segundo lugar para amanhã".

Andrea Stella, chefe da McLaren, concorda com o piloto, dizendo que o carro aprendeu um pouco de saída de frente e, para evitar sair da pista, o piloto precisou frear bruscamente, o que colocou fim a qualquer chance de lutar pela pole.

"Ele não chegou a sair da pista, mas na curva dois ele estava prestes a sair, então precisou reduzir a velocidade e frear para evitar a saída, e nesse momento a volta já tinha ido embora".

