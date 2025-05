Depois de começar a temporada de 2025 Fórmula 1 com uma vitória em Melbourne, Lando Norris não conseguiu manter esse desempenho nas corridas seguintes e ficou atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri, que tem quatro vitórias nesta temporada.

A maior diferença de desempenho entre Norris e Piastri foi observada em classificações, nas quais Norris cometeu mais erros.

Após a classificação do GP de Miami, o chefe da McLaren, Andrea Stella, explicou o que ele achava que havia causado isso. O italiano disse que havia uma "dormência" no eixo dianteiro do MCL39, o que dificulta que os pilotos sintam a aderência dos pneus no momento, forçando-os a tomar decisões com base nos dados da volta anterior e não da volta atual.

Quando Norris foi questionado sobre essa teoria, o piloto de 25 anos deu uma resposta bem-humorada: "Andrea está sempre certo! Mesmo se ele não fosse meu chefe, está sempre certo".

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Andrea é muito bom em explicar e esclarecer as coisas, e tudo o que ele diz está sempre certo no final. Cada piloto tem uma maneira diferente de pilotar os carros. Não tenho desculpas porque, seja qual for o carro que me for dado, é meu trabalho pilotá-lo, portanto, não dou desculpas. É claro que pode haver alguns motivos para o meu desempenho, mas, no final das contas, só quero fazer o meu melhor", disse o britânico.

"Essa é uma das coisas que tornou esta temporada mais difícil para mim do que no ano passado e que está me impedindo de realizar todo meu potencial. Mas sim, eu preciso de mais do que apenas o carro e, ao mesmo tempo, sei que às vezes tenho que fazer um trabalho melhor. Haverá dias em que terei dificuldades, haverá dias em que terei um desempenho melhor. Nenhum piloto está 100% satisfeito com seu desempenho. Ainda estamos tentando melhorar a nós mesmos e ao carro."

"Mesmo que ganhemos corridas, mesmo que terminemos em segundo lugar, mesmo que dominemos, às vezes não saímos da pista satisfeitos e queremos mais", finalizou.

