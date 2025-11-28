Todas as categorias

F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?
Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

Cada um três postulantes ao título teve seu momento de queda e de alta ao longo do ano

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon - Formula 1

Faltam duas corridas para fechar o campeonato de Fórmula 1 e Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen estão em uma briga acirrada pelo título de 2025. O britânico lidera a tabela com 24 pontos de vantagem sobre os rivais, que estão empatados com 366 pontos. Mas dá para analisar quem teve a melhor temporada?

Leia também:

No início da temporada, era fácil cravar que os dois pilotos da McLaren teriam o melhor maquinário para trabalhar, inclusive, Norris começou a temporada vencendo a corrida de abertura na Austrália e, apesar da rodada final de Piastri, ele teve muito ritmo para manter a pressão sobre o companheiro de equipe. Verstappen, por outro lado, parecia estar 'patinando' com um carro que não era tão competitivo como nos últimos.

O que é importante ser destacado é que, a McLaren, apesar de ser dominante na grande maioria dos traçados, a equipe não teve o carro completamente soberano. Por exemplo, no Canadá, o time não conseguiu fazer uma boa classificação, principalmente por conta das temperaturas baixas que ajudaram a Mercedes.

No começo da temporada, Norris 'segurou' a liderança do campeonato até a Arábia Saudita, quando foi superado pelo companheiro de equipe e, desde então até o México, foi o segundo na tabela, apesar de pontuar consistentemente em quase todas as corridas.

Piastri, por sua vez, vinha fazendo uma temporada praticamente limpa desde o erro na Austrália. O piloto #81 conquistou seis de suas sete vitórias na primeira parte do campeonato, enquanto Norris tinha cinco e Verstappen apenas três. O ponto de virada para Oscar veio depois do GP da Itália, quando ele subiu ao pódio pela última vez, há quase três meses.

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Jeff Speer / Icon Sportswire via Getty Images

Desde então, o australiano não tem mais andado no mesmo ritmo do companheiro de equipe e, inclusive, desde Austin, seu melhor resultado está no quinto lugar - enquanto Verstappen conquistou duas vitórias e Norris outras duas.

Max Verstappen, por sua vez, teve um começo bastante complicado, com um carro arisco e que nem sempre estava na configuração perfeita para se enfiar no meio do pelotão da frente. É aí que a experiência e os quatro títulos mundiais fizeram a diferença, mantendo o holandês na briga pelo título faltando apenas duas corridas.

Mesmo tendo um pódio a menos que Piastri ao longo de toda a temporada, Verstappen conta com muito menos erros e abandonos. A única corrida que o holandês não terminou foi na Áustria, onde ele teve um toque com Andrea Kimi Antonelli.

Essa é uma informação importante, haja visto que Norris abandonou o GP do Canadá (após bater na lateral de Piastri no fim da corrida) e na Holanda (quando o carro apagou e ele não teve nenhuma participação ou culpa), e Piastri teve um fim de semana complicado no Azerbaijão (quando bateu ainda na primeira volta) e depois causou o abandono duplo da McLaren na sprint de Austin.

Com a dupla desclassificação da equipe de Woking em Las Vegas, a disputa com Verstappen se tornou ainda mais complicada, principalmente para Piastri, já que ambos tem a mesma quantidade de pontos.

Ao analisarmos os números - que são os dados disponíveis e que não podem ser manipulados -, contando apenas as corridas aos domingos, Lando Norris tem uma temporada mais consistente e forte. Mas, é claro, não podemos deixar de notar o quão decisivo Max Verstappen se tornou, principalmente ao vermos que o piloto holandês é o principal responsável pelo terceiro lugar da Red Bull na tabela de construtores.

  LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI MAX VERSTAPPEN
PONTOS 390 366 366
VITÓRIAS 7 7 6
POLES 7 5 7
PÓDIOS 17 14 13
SEGUNDO 8 3 5
TERCEIRO 2 4 2
TOP 5 18 19 18
LARGADA NA PRIMEIRA FILA 13 10 11
VOLTAS LIDERADAS 371 402 391
IDAS AO Q3 22 22 21
MÉDIA DE POSIÇÃO FINAL 2.11 2.85 3.24
MEDIANA DE POSIÇÃO FINAL 2 2.5 2
MÉDIA DE POSIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO 3.05 3.14 3.64
MEDIANA DA POSIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO 2 3 2.5

Livia Veiga
