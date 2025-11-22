Norris pole, Piastri quinto e Bortoleto 18º: Confira grid de largada do GP de Las Vegas
Max Verstappen e Carlos Sainz completam top 3; Corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, à 1h
Sob chuva e condições complicadas de visibilidade, Lando Norris dominou e garantiu a pole do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O britânico da McLaren marcou 1min47s934 no circuito americano e dividirá a primeira fila com Max Verstappen, que conseguiu o P2.
Líder do Q1 e do Q2, George Russell, da Mercedes, larga da quarta colocação, atrás de Carlos Sainz, que fez excelente sessão de classificação. Já Gabriel Bortoleto acabou sendo eliminado no Q1 com problemas por falta de aderência e será 18º. Vice-líder do campeonato e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri sairá da quinta posição.
Confira o grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1:
|1
|L. NorrisMcLaren
|4
|
1'47.934
|206.826
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|
+0.323
1'48.257
|206.209
|3
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+0.362
1'48.296
|206.135
|4
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.869
1'48.803
|205.174
|5
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+1.027
1'48.961
|204.876
|6
|L. LawsonRB
|30
|
+1.128
1'49.062
|204.687
|7
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+1.532
1'49.466
|203.931
|8
|I. HadjarRB
|6
|
+1.620
1'49.554
|203.768
|9
|C. LeclercFerrari
|16
|
+1.938
1'49.872
|203.178
|10
|P. GaslyAlpine
|10
|
+3.606
1'51.540
|200.139
|11
|N. HulkenbergSauber
|27
|
+4.847
1'52.781
|197.937
|12
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+4.916
1'52.850
|197.816
|13
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+5.053
1'52.987
|197.576
|14
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+5.160
1'53.094
|197.389
|15
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+5.749
1'53.683
|196.367
|16
|A. AlbonWilliams
|23
|
+8.286
1'56.220
|192.080
|17
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+8.380
1'56.314
|191.925
|18
|G. BortoletoSauber
|5
|
+8.740
1'56.674
|191.333
|19
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|
+8.864
1'56.798
|191.129
|20
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+9.181
1'57.115
|190.612
|Ver resultados completos
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários