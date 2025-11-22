Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos
MotoGP
MotoGP
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada
Fórmula 1 GP de Las Vegas

Norris pole, Piastri quinto e Bortoleto 18º: Confira grid de largada do GP de Las Vegas

Max Verstappen e Carlos Sainz completam top 3; Corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, à 1h

Redação Motorsport.com
Editado:

Sob chuva e condições complicadas de visibilidade, Lando Norris dominou e garantiu a pole do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O britânico da McLaren marcou 1min47s934 no circuito americano e dividirá a primeira fila com Max Verstappen, que conseguiu o P2. 

Leia também:

Líder do Q1 e do Q2, George Russell, da Mercedes, larga da quarta colocação, atrás de Carlos Sainz, que fez excelente sessão de classificação. Já Gabriel Bortoleto acabou sendo eliminado no Q1 com problemas por falta de aderência e será 18º. Vice-líder do campeonato e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri sairá da quinta posição. 

Confira o grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1:

1 L. NorrisMcLaren 4

1'47.934

   206.826
2 M. VerstappenRed Bull Racing 1

+0.323

1'48.257

   206.209
3 C. Sainz Jr.Williams 55

+0.362

1'48.296

   206.135
4 G. RussellMercedes 63

+0.869

1'48.803

   205.174
5 O. PiastriMcLaren 81

+1.027

1'48.961

   204.876
6 L. LawsonRB 30

+1.128

1'49.062

   204.687
7 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+1.532

1'49.466

   203.931
8 I. HadjarRB 6

+1.620

1'49.554

   203.768
9 C. LeclercFerrari 16

+1.938

1'49.872

   203.178
10 P. GaslyAlpine 10

+3.606

1'51.540

   200.139
11 N. HulkenbergSauber 27

+4.847

1'52.781

   197.937
12 L. StrollAston Martin Racing 18

+4.916

1'52.850

   197.816
13 E. OconHaas F1 Team 31

+5.053

1'52.987

   197.576
14 O. BearmanHaas F1 Team 87

+5.160

1'53.094

   197.389
15 F. ColapintoAlpine 43

+5.749

1'53.683

   196.367
16 A. AlbonWilliams 23

+8.286

1'56.220

   192.080
17 A. AntonelliMercedes 12

+8.380

1'56.314

   191.925
18 G. BortoletoSauber 5

+8.740

1'56.674

   191.333
19 Y. TsunodaRed Bull Racing 22

+8.864

1'56.798

   191.129
20 L. HamiltonFerrari 44

+9.181

1'57.115

   190.612
F1: Bortoleto avalia "pior condição que já esteve" durante classificação de Las Vegas
F1: Largando em último, Hamilton explica que fez todo o possível e admite que recuperação "será muito difícil"

