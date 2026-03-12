F1 - Norris: “Precisamos melhorar tudo, não só o motor, mas o carro"

Atual campeão mundial da Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da McLaren, disse que sua equipe analisou a grande diferença entre eles e a Mercedes após a corrida de abertura da temporada 2026, no GP da Austrália, e que o time de Woking espera uma disputa mais acirrada neste fim de semana.

O inglês, porém, pondera que o gap em relação às Flechas de Prata decorre do carro papaia como um todo, e não de uma eventual diferença de performance no motor -- a McLaren usa unidades de potência da Mercedes, mas as escuderias clientes da marca alemã têm sugerido uma diferença de rendimento.

Em entrevista coletiva no dia de mídia do GP da China, segunda etapa da F1 2026 e realizada neste fim de semana em Xangai, o campeão mundial afirmou: “Esperamos estar um pouco mais perto da Mercedes neste fim de semana”.

“Melbourne foi uma das pistas mais difíceis da temporada em termos de unidade de potência. Havia muitos fatores. Em Xangai, esses fatores são menores, então a situação será um pouco mais simples", disse ele.

"Por isso, acho que estaremos mais próximos da Mercedes, o que, na minha opinião, é um nível muito alto. Eles estão apresentando um desempenho melhor do que todos nós no momento", seguiu o astro da F1.

“Precisamos melhorar em todas as áreas. Não apenas a unidade de potência, mas também o carro em si. Estamos em um bom ponto de partida, mas queremos melhorar ainda mais", continuou o piloto, que chegou em quinto na Austrália.

Norris, que afirma que o estilo de pilotagem mudou significativamente com a nova geração de motores, destacou que os pilotos agora precisam 'conduzir' não apenas o carro, mas também a unidade de potência.

“Agora, além do carro, você também 'guia' a unidade de potência. Isso exige um estilo de pilotagem totalmente diferente. Basicamente, você precisa esquecer tudo o que aprendeu ao longo da vida e começar do zero. Por isso, ainda estou tentando aprender a pilotar o carro", explicou Lando.

“Nesse ponto, o piloto ainda pode fazer a diferença, mas o piloto que usa a unidade de potência corretamente fará uma diferença ainda maior. Então, na minha opinião, o papel dos pilotos não diminuiu, apenas mudou", ponderou o competidor do time de Woking.

“Alguns pilotos podem não gostar desse novo estilo de pilotagem, mas, no final das contas, estamos na F1 e aqui você tem que dar o melhor de si", completou Norris. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da China, via site e YouTube.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!