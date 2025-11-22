Lando Norris conseguiu superar as condições complicadas da classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 e ficar com a pole para o corrida que acontece às 1h00 (Brasília) deste domingo.

Desde a sexta-feira, as baixas temperaturas se tornaram um dos focos centrais dos pilotos. A dificuldade em aquecer os pneus e colocá-los na janela correta de 'atuação' trouxe um elemento ainda mais dificultador para classificação na cidade dos cassinos.

Para piorar, antes do quali se iniciar, a chuva, que só aparece 25 vezes no ano, resolveu dar as caras. E somando todos os fatores, os raros pneus de chuva pesada foram utilizados durante o Q1 e o Q2 da sessão, bagunçando ainda mais a situação.

"Talvez não tenham sido as piores condições de todos os tempos - já esteve mais úmido antes - mas, sinceramente, parecia que você poderia estar usando pneus slicks. Estava muito escorregadio", explicou Norris.

Já no Q3, as condições melhoraram um pouco mais e os compostos intermediários foram utilizados. A partir daí, abaixar o tempo de volta se tornou crucial. Quanto mais tarde o piloto começasse a volta, melhor a pista estaria e maiores seriam as chances de conseguir uma boa marca. O britânico foi o último a completar a linha de chegada e cravou o tempo de 1m47s943, o suficiente para manter Max Verstappen três décimos atrás.

Fiz duas boas voltas mantendo o controle e a organização no Q1 e no Q2 e, claro, arriscando um pouco mais no Q3, o que valeu a pena. Portanto, estou muito feliz", disse Norris. Estou surpreso por não ter sido mais [complicado], dada a dificuldade do dia. Não me importei em esperar um pouco mais no final da reta dos boxes, apenas para ter um pouco de ar puro, me afastar de todos atrás de mim, tentar evitar o máximo possível de bandeiras amarelas, eliminar esse risco e me concentrar apenas em pilotar e ganhar confiança."

Lando Norris conquistou a pole position em condições complicadas em Las Vegas. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Acho que fui o único que conseguiu uma volta extra no final e isso funcionou perfeitamente", afirmou. "Estávamos confortáveis antes disso e então você tem que cronometrar o tempo, certificar de que a bateria estava pronta, que os pneus estavam em boas condições e ter aquela volta extra - funcionou de forma ideal. Nunca é fácil em um dia como o de hoje, mas tudo correu bem."

A batalha com Verstappen

O GP de Las Vegas deve ser disputado em condições secas, mas novamente frias. No entanto, ainda há muitos pontos de interrogação sobre o desempenho de Norris nesta pista em condições secas. "Acho que não dei mais do que quatro voltas seguidas, então não tenho ideia de como serão os stints. Isso provavelmente se aplica a todos", explicou. "Poucos pilotos pilotaram com o pneu duro. Então, eu realmente não sei."

"O ritmo foi forte, melhor do que no ano passado, de qualquer forma. Por isso, espero que lutemos na frente, mas Max [Verstappen] e Carlos [Sainz] também estão tentando isso. São boas as chances para eles. Portanto, será uma corrida longa, na qual muita coisa pode acontecer. Se o tempo estiver seco, será um pouco mais fácil para todos. Mas estou na melhor posição possível, então, por enquanto, estou feliz."

O britânico também sabe que Max Verstappen vai querer vencer a corrida para manter suas esperanças de título vivas por mais tempo. Se o piloto da McLaren marcar nove pontos ou mais que Verstappen, o tetracampeão estará fora da disputa pelo título.

Portanto, Norris está contando com uma largada e uma corrida interessantes até a Curva 1. "Estou realmente ansioso. Ele [Verstappen] é rápido - e se você espera outra coisa, não sabe do que ele é capaz", afirma. "Espero uma briga, na verdade, a corrida inteira. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui para vencer. Não estou aqui para não correr riscos. Só quero vencer amanhã. Portanto, vou me certificar novamente de fazer tudo o que puder. Mas, de qualquer forma, ainda passo a passo: uma boa largada, uma boa primeira volta, coisas assim - e então verei a partir daí."

