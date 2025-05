Charles Leclerc liderou os três treinos livres do GP de Mônaco da Fórmula 1, trazendo grandes esperanças para os fãs dos italianos. Neste sábado (24), na classificação, Lando Norris ficou com a pole, mas muito perto dele estava o monegasco.

Como foi o Q1

A dupla da Williams, Carlos Sainz e Alexander Albon, foram os primeiros a entrarem na pista para darem suas primeiras voltas. Apenas Pierre Gasly e Franco Colapinto começaram com pneus médios, que se provaram serem os mais eficazes para pistas quentes.

Max Verstappen demorou para entrar na pista, provavelmente para guardar pneus o máximo até o Q3, mesma estratégia que ele teve em Ímola para superar Oscar Piastri.

Os dois carros da Alpine, Lance Stroll, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto foram eliminados no Q1, que foi marcado por uma bandeira vermelha causada por Andrea Kimi Antonelli, que bateu na antiga chicane. Italiano ficou com a 15° posição.

Max Verstappen e Lewis Hamilton tiveram um momento bem tenso, com reclamações por parte do holandês, isso porque o heptacampeão teria impedido Max durante sua volta rápida. Ficou decidido que o incidente seria investigado após a sessão.

No Q2

Antonelli, é claro, ficou com o P15 para a corrida do próximo domingo (25). Para o Q2, a dupla da Ferrari e da Williams foram os únicos a testarem suas voltas em pneus médios, enquanto todos os outros seguiram com os macios.

George Russell, do outro lado da garagem, também apresentou problemas em seu carro e não conseguiu avançar para o Q3. O motor do carro da Mercedes perdeu a potência depois de ter dado um toque em uma ondulação da Curva 1.

Antonelli, Russell, Hulkenberg, Tsunoda e Sainz foram eliminados no Q2, com Hadjar dando uma última volta voadora para se espremer no Q3.

No Q3

O Q3 não teve grandes dramas e a sessão terminou sem novas batidas. Lando Norris passou grande parte do tempo na ponta, mas com Oscar Piastri muito próximo, sendo separado por pouquíssimos milésimos.

Norris ficou com a ponta, fazendo o melhor tempo e conquistando a pole que antes era de Leclerc e ficou em P2, com Piastri em P3.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

