O piloto de Fórmula 1 da McLaren, Lando Norris, falou sobre o fato de querer fazer as coisas do seu próprio jeito, apesar de às vezes desejar ser tão intransigente quanto Max Verstappen.

Norris está competindo em sua sétima temporada de F1 e surgiu como um dos primeiros pilotos do campeonato mundial a abrir o coração quando se trata de saúde mental.

Tendo administrado melhor o fator pressão à medida que adquiriu experiência, o britânico ainda raramente exibe uma personalidade expansiva no paddock e pode ser menos assertivo do que um Verstappen implacável - dentro e fora da pista.

Perguntado pelo ex-piloto de F1 David Coulthard para a emissora holandesa Viaplay, em uma entrevista que foi transmitida logo antes da corrida de Zandvoort, como ele se mantinha tão "aberto, analítico e compartilhando [emoções]", Norris comentou: "Todo mundo é diferente, e não é que o meu jeito seja definitivamente o certo".

"Admiro as características e a mentalidade de outros pilotos, como Max, que realmente tem uma atitude do tipo 'f***-se'. Às vezes, penso: 'Gostaria de ser mais assim, de verdade'. Mas é apenas a diferença entre as pessoas, e Max provavelmente é o que mais contrasta comigo em alguns aspectos".

"E, em alguns dias, sei que o que tenho pode ser mais fraco e pode ser aproveitado - mas somente se eu realmente ceder a você, à mídia ou a qualquer pessoa que questione muito e diga que é uma fraqueza, porque Lewis não era assim, Max, um tetracampeão mundial, não é assim; esses caras não eram assim, Senna, Prost, quem quer que você queira dizer".

"Mas acho que o que mais me orgulhará é se eu conseguir fazer isso, e fazer do meu jeito. Posso estabelecer - não um novo padrão, mas uma nova maneira de dizer: 'você não precisa ser um babaca, não precisa ter esse tipo de atitude'. Quero fazer as coisas do meu jeito".

Norris: "O Oscar faz com que eu pareça emotivo"

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Também houve contraste entre Norris e o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, na disputa pelo título mundial. O australiano de 24 anos parece imperturbável em todas as circunstâncias, o que tende a lhe dar uma vantagem em situações de alta pressão, enquanto o mais velho vê a experiência como a única maneira de fazer a diferença na batalha.

"Por mais que eu sempre tenha odiado usar a experiência como desculpa ou justificativa para as coisas, você acaba dizendo: 'sim, bem, eu aprendi sobre isso por causa da experiência'", admitiu Norris. "E essa é a minha vantagem sobre Oscar".

"Mas ele certamente não tem falta de velocidade, talento ou habilidade em nenhum sentido da palavra. Então, eu sei o que estou enfrentando. Estou enfrentando um cara que tem a mesma velocidade que eu e é tão bom quanto eu. Ele é incrivelmente calmo. Ele é legal. Eu sinto que sou, mas ele me faz parecer emotivo".

Norris abandonou o GP da Holanda por um problema técnico que fez seu carro fumegar, e seu déficit em relação ao líder do campeonato Piastri disparou para 34 pontos. No entanto, isso pode ter um lado positivo, já que seu novo status de azarão o livrará de grande parte da pressão decorrente da disputa pelo título.

Reportagem adicional de Laurens Stade

