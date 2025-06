Lando Norris e Oscar Piastri estão liderando o campeonato de 2025 da Fórmula 1, separados por apenas 22 pontos. Até o momento, a McLaren tem tratado os dois com igualdade e sem definir quem será o primeiro piloto. No entanto, para Ralf Schumacher, por trás das câmeras, a situação não tem sido exatamente essa.

Em entrevista ao Boxengasse da Sky Sports, o ex-piloto declarou que "internamente" a McLaren já decidiu que Piastri é o piloto que eles vão de fato focar em ajudar, isso porque Norris estaria mostrando "muitas fraquezas".

"Tenho que ser honesto, Lando mostra muitas fraquezas, comete muitos erros na classificação. E então teve aquela batida idiota no Piastri. Ele pediu desculpas, isso mostra que ele é uma pessoa incrível, mas isso não conta [na luta pelo campeonato]".

"Pessoas legais raramente conquistam títulos, é assim que as coisas são. Eu não fico feliz com isso, mas eu acho que a McLaren já tomou essa decisão internamente".

No momento, Piastri lidera o campeonato com 198, enquanto Norris segue com a mesma pontuação após o GP da Espanha (176) porque abandonou no Canadá após a batida no companheiro de equipe.

Max Verstappen é o terceiro colocado, com 155 pontos, tendo George Russell se aproximando, com 136. A McLaren é a líder absoluta do campeonato, tendo conquistado 374 pontos até o momento. O time de Woking tem a vantagem de 175 sobre a Mercedes, segunda colocada.

A diretriz sobre as asas dianteiras flexíveis já foi instalada e parece improvável que a McLaren seja afetada de maneira negativa daqui para frente, mesmo com o ritmo baixo em Montreal. Porém, a disputa pelo campeonato segue viva.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!