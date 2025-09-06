Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Norris reconhece qualidade de Max em qualis e valoriza ritmo de corrida

Largando em P2 após ver Verstappen tirar sua pole provisória nos segundos finais, inglês da McLaren também valoriza desempenho da equipe em ritmo de corrida

Felipe Freitas
Editado:

Lando Norris reconheceu o bom fim de semana de Max Verstappen ao comentar a pole conquistado pelo rival. Na entrevista pós-classificação, Norris destacou que Max esteve rápido em todos os treinos na Itália. O inglês ficou apenas alguns segundos com a pole provisória, já que instantes depois da sua volta, Verstappen bateu a marca de 1:18s792, tempo mais rápido de todo o fim de semana.

Em entrevista à Nico Rosberg, Norris disse que não estava surpreso com a pole do rival.

"O Max tem sido mais rápido o fim de semana todo, e nunca é uma surpresa com o Max. Então não. Quero dizer, foi uma sessão meio maluca para mim, [tive] altos e baixos, muitos erros aqui e ali, mas consegui juntar tudo na última volta. Fiquei bem feliz. Então estou feliz com o P2."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Norris também celebrou estar largando à frente de Oscar Piastri, companheiro de equipe e rival no campeonato.

"P2 ainda não é uma posição ruim para largar. E quero estar à frente de todos — isso inclui, claro, meus concorrentes no campeonato e o Oscar. Então, sim, é uma boa posição para amanhã e estou empolgado para a corrida."

Ainda sobre a corrida, Norris destacou o desempenho da McLaren nos treinos com configuração de corrida e nas próprias corridas.

"Nossa corrida no domingo normalmente é nosso ponto forte. [...] Passar o Max vai ser um grande desafio, com certeza, mas vamos ver. O ritmo deles [Red Bull] também estava muito forte. Se você olhar o final do stint, eles estavam fazendo os mesmos tempos de volta que nós. Então, sabe, não espero nenhuma mágica. E temos algumas Ferraris atrás de nós. Tenho certeza de que vão querer passar o mais rápido possível. É uma corrida longa. Muitas coisas podem acontecer, e vamos ver o que conseguimos fazer."

Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

Felipe Freitas
