Lando Norris reconheceu o bom fim de semana de Max Verstappen ao comentar a pole conquistado pelo rival. Na entrevista pós-classificação, Norris destacou que Max esteve rápido em todos os treinos na Itália. O inglês ficou apenas alguns segundos com a pole provisória, já que instantes depois da sua volta, Verstappen bateu a marca de 1:18s792, tempo mais rápido de todo o fim de semana.

Em entrevista à Nico Rosberg, Norris disse que não estava surpreso com a pole do rival.

"O Max tem sido mais rápido o fim de semana todo, e nunca é uma surpresa com o Max. Então não. Quero dizer, foi uma sessão meio maluca para mim, [tive] altos e baixos, muitos erros aqui e ali, mas consegui juntar tudo na última volta. Fiquei bem feliz. Então estou feliz com o P2."

Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Norris também celebrou estar largando à frente de Oscar Piastri, companheiro de equipe e rival no campeonato.

"P2 ainda não é uma posição ruim para largar. E quero estar à frente de todos — isso inclui, claro, meus concorrentes no campeonato e o Oscar. Então, sim, é uma boa posição para amanhã e estou empolgado para a corrida."

Ainda sobre a corrida, Norris destacou o desempenho da McLaren nos treinos com configuração de corrida e nas próprias corridas.

"Nossa corrida no domingo normalmente é nosso ponto forte. [...] Passar o Max vai ser um grande desafio, com certeza, mas vamos ver. O ritmo deles [Red Bull] também estava muito forte. Se você olhar o final do stint, eles estavam fazendo os mesmos tempos de volta que nós. Então, sabe, não espero nenhuma mágica. E temos algumas Ferraris atrás de nós. Tenho certeza de que vão querer passar o mais rápido possível. É uma corrida longa. Muitas coisas podem acontecer, e vamos ver o que conseguimos fazer."

