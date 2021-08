F1: Norris reencontrou equilíbrio entre ser "sério" e "piadista"

Lando Norris acredita que encontrou o equilíbrio certo nas redes sociais depois de trabalhar para parecer menos brincalhão após sua temporada de estreia na Fórmula 1. O britânico disputou sua primeira temporada em 2019 com a McLaren e imediatamente se destacou entre os fãs com seus posts divertidos nas mídias sociais, de memes e conteúdo de bom humor.

No entanto, o piloto disse antes que queria tentar tornar-se um pouco mais sério, por se preocupar com o fato de que desviar o assunto de fins de semana ruins poderia ser interpretado de maneira errada e levar a questionamentos sobre sua dedicação. Ele também revelou no início deste ano que não posta mais em sua própria conta no Twitter para se afastar das redes.

Norris faz um impressionante campeonato em 2021, com três pódios e apenas uma vez fora dos cinco primeiros. Atualmente, está em terceiro lugar na classificação de pilotos.

O britânico disse que era "definitivamente" um desafio encontrar o ponto ideal entre ser atraente para os fãs jovens e parecer mais adulto: "Um pouco disso foi garantia e confiança pelo que vejo nas redes sociais e outras coisas, tentar ser uma pessoa melhor e permitir que os torcedores me apoiem e gostem de mim."

"Não quero que as pessoas me vejam apenas como um brincalhão ou um cara que não leva as coisas a sério, porque não sou assim. Só queria mostrar a eles que me esforço, trabalho muito para fazer melhor e obter os resultados que tenho no momento. Não vem de graça. E eu simplesmente não era muito bom em mostrar esse lado. Sinto que consegui um pouco mais no último ano e meio."

"Um pouco disso foi só para mim, me fez sentir melhor e permitir que as pessoas me vissem como eu sou, não apenas um piadista. Elas simplesmente gostam de postar essas fotos, vídeos e outras coisas porque fazem rir. Você não está tão interessado em ver o trabalho duro e coisas assim."

"No entanto, também dá uma boa percepção de quem você é e isso era importante para mim. Então mudei por motivos pessoais", acrescentou.

Norris interage com os fãs por meio da plataforma de streaming Twitch, onde ele transmite jogos regularmente. O piloto também formou uma nova marca chamada Quadrant junto a uma série de streamers de jogos de alto nível.

"Eu amo ter a base de fãs que tenho e nesta geração jovem", disse ele. "Também quero ser acessível e que a geração mais velha apoie, para eles me verem como um cara adulto, que quer se dar bem, ao invés de apenas um cara engraçado, que é imaturo e coisas do tipo."

"Muito disso é encontrar esse equilíbrio por razões pessoais, mas também para o quadro mais amplo e para o meu trabalho árduo", concluiu.

