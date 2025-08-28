Lando Norris insistiu que não tem arrependimentos ao refletir sobre as 14 primeiras corridas de sua campanha pelo título de 2025 da Fórmula 1, embora tenha destacado momentos na China e no Canadá em que poderia ter sido "um pouco mais esperto".

Dos dois, o confronto no Canadá com o companheiro de equipe Oscar Piastri é o mais grave; Norris ficou frustrado com a tentativa de ultrapassagem na saída do hairpin de Montreal, que não deu em nada - e ele tomou a decisão errada ao tentar passar o McLaren por dentro de uma lacuna que se fechava rapidamente na reta de chegada.

Norris também apontou para a classificação da sprint na China, onde ele travou no hairpin final em sua última volta da sessão e abortou sua volta - uma volta que ele acredita que teria dado a pole para a corrida de sábado.

Embora Norris tenha feito questão de ressaltar que não se arrepende desses momentos, afirmando que eles ofereceram oportunidades de aprendizado, em retrospecto, ele sentiu que precisava dizer a si mesmo para não "tentar ser um herói" no momento.

"Será que, às vezes, eu poderia ter tomado decisões melhores? Acho que sim", disse Norris antes do fim de semana do GP da Holanda. "A principal delas foi a classificação para a sprint na China; acho que minha volta foi boa o suficiente para a pole até a última curva em que travei. Se eu tivesse pensado, provavelmente logo antes de frear, 'é uma longa temporada, não tente ser um herói', eu teria terminado. Perdi oito pontos ali".

"E se eu voltasse ao Canadá, se eu pudesse repetir a corrida e ser um pouco mais esperto e não correr tantos riscos, será que eu não teria perdido alguns pontos lá? Sim".

Lando Norris, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Eu não diria que me arrependo daqueles momentos. Quero dizer, se eu gostaria que tivesse mudado e que fosse melhor? Se eu gostaria de poder fazer isso de novo? Sim, mas, ao mesmo tempo, não me arrependo de ter tomado essas decisões na época, porque acho que eu sou assim, a vida é assim e é assim que as coisas acontecem".

"Às vezes acontece o que você quer e você tem sorte, às vezes acontece o contrário e você não toma as melhores decisões, mas esses também são os momentos em que você geralmente aprende mais e se ajuda mais no futuro".

"Acho que, na minha vida, eu diria que a vivo mais sem me arrepender do que fiz, mais tentando aprender e melhorar a partir daí".

Norris falou sobre os riscos de gerenciamento envolvidos, especialmente quando se luta com um companheiro de equipe pelo título da Fórmula 1. O britânico explicou que tanto ele quanto Piastri estão bem cientes do equilíbrio entre risco e recompensa - acrescentando que talvez ambos os pilotos tenham se subestimado na pista ao optar por não correr riscos.

"Acho que isso é algo que provavelmente já estamos fazendo há algum tempo", explicou Norris. "Por mais que queiramos vencer corridas e chegar em segundo ou terceiro lugar às vezes, e provavelmente em alguns momentos poderíamos ter assumido mais riscos, acho que há algum tempo provavelmente entendemos melhor esse elemento de risco".

"Acho que sabemos quando precisamos correr riscos, como na classificação, e também sabemos que durante uma corrida, talvez por mais um ponto, você não arrisque nada".

"Mas, para ganhar, você arriscaria mais e, dependendo de quem está competindo, isso também é um fator muito importante. Isso faz parte de ser um piloto - você precisa entender com quem pode correr riscos, com quem não pode, quando correr esse risco e quando e quando não correr".

"Acho que é preciso entender isso um pouco mais quando se começa a lutar por um campeonato. Como na pergunta do início: se eu pudesse voltar atrás e mudar o que fiz na China, não correr aquele risco, eu provavelmente o faria.

"Provavelmente, eu não estava tão atento a tudo e tão ponderado quanto precisava estar no início da temporada do campeonato. Mas aprendi com isso e agora tomo decisões melhores", concluiu.

