F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

Após a classificação para o GP da China de Fórmula 1, Lewis Hamilton, piloto da Ferrari desde o ano passado, levantou uma suspeita 'polêmica'. O britânico, que passou mais de uma década na Mercedes, acredita que a antiga equipe dispõe de um modo especial no motor, o qual libera potência adicional durante a sessão classificatória.

"Estive com a Mercedes por muito tempo, sei como as coisas funcionam por lá. Na classificação, eles têm um outro modo em que eles conseguem ir, um pouco como o 'modo festa' de antigamente, e assim que eles chegam ao Q2, ativam isso. Nós não temos isso", disse Hamilton após a classificação em Xangai.

O 'modo festa', introduzido no início da era híbrida em 2014, disponibilizava rotações extras do motor e a capacidade de operar sem recuperar energia, desviando-a para a bateria, permitindo assim o uso máximo da energia por um período de tempo durante a classificação. No entanto, o uso deste modo está proibido desde 2020.

Campeão mundial do ano passado e titular da McLaren, que usa o motor da Mercedes, Lando Norris rejeitou a suspeita do heptacampeão: "Nós não temos isso", falou em entrevista no sábado.

“Talvez ele esteja acostumado aos velhos tempos, quando isso ainda existia”, acrescentou com um sorriso, lembrando da fase em que Hamilton e a Mercedes dominavam a categoria, mesmo que não apenas graças ao controverso modo festa.

Desde o GP da Itália de 2020, com a diretriz técnica TD037/20, a FIA pôs fim a esse modo especial do motor na classificação, mas sem o efeito esperado. A diferença para a concorrência, especialmente em relação a Max Verstappen, não diminuiu com a proibição.

Norris também não acredita que a Mercedes esteja utilizando o 'truque', adicionando ainda que "às vezes, quando você não está muito bem, acaba criando coisas na sua cabeça".

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