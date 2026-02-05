Lando Norris conquistou seu primeiro título de Fórmula 1 em 2025 depois de uma briga acirrada contra Max Verstappen. O britânico começa a nova temporada com uma mentalidade muito focada em defender o campeonato, mas mantém muito respeito pelo tetracampeão.

"No final das contas, se eu não conseguir novamente, sempre terei algo de que me orgulho muito e que sei que é uma grande conquista", disse Norris ao Motorsport.com em coletiva. "Mas isso não tirou de mim a ambição ou o desejo de tentar novamente, ou de entrar nesta temporada sem me importar. Não vejo as coisas dessa forma".

"Na verdade, eu me diverti muito no ano passado e, claro, quero reviver isso – espero que com uma pausa de inverno um pouco mais longa no final deste ano. Isso seria ótimo. Sinto que, se algum dia eu não conseguir mais nada, sempre terei algo em que me apoiar e do qual me orgulhar, independentemente do que as pessoas digam. Mas entrei neste ano com a mesma ambição do ano passado: tentar vencer novamente".

Lando Norris sagrou-se campeão de F1 em 2025, após uma emocionante disputa pelo título. Foto por: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mentalidade diferente da de Verstappen

Questionado se ele acha que outros campeões de F1, como Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen, pensaram o mesmo depois de conquistarem seus títulos, Norris responde: "Não posso responder o que Michael e todos os outros pensaram exatamente".

"Acho que é bastante claro que tenho uma mentalidade e uma abordagem diferentes das de Max, por exemplo", acrescenta. "Se isso é bom ou ruim, você decide. Há muitas coisas em Max que ainda admiro e que às vezes gostaria de ter um pouco mais. Mas sempre tento melhorar minhas próprias características".

Embora Norris tenha agora um título no bolso e vá continuar a correr pela McLaren durante pelo menos mais dois anos, ele sabe que ainda há coisas que podem ser melhoradas.

"Sei que ainda há áreas em que não estou ao nível que deveria estar", afirma. "O nível já é bom, mas quando se compete contra estes rapazes, é preciso ser quase perfeito. Ainda há muitas coisas nas quais quero trabalhar e nas quais quero melhorar, mas a base de onde estou agora já é bastante sólida".

Norris enfatiza que sua motivação para vencer não diminuiu agora que ele é campeão. Foto por: McLaren

Norris também reitera que sua motivação para vencer é "exatamente a mesma" de antes. "Certamente não perdi nada disso. Na verdade, acho que ganhei mais confiança", afirma com segurança.

"No passado, costumava dizer em entrevistas que sou uma pessoa que precisa ver para acreditar, especialmente quando se trata de mim mesmo. Eu questionava se poderia conquistar a pole ou vencer uma corrida pela primeira vez e quando consegui, pensei: 'ah, então eu sou capaz'".

"Sempre pensei e acreditei assim, por alguma razão. E no ano passado melhorei em muitos aspectos, especialmente mentalmente: na preparação e na forma como lido com os bons momentos, os maus momentos e tudo o que está entre eles".

O que continua sendo importante para Norris é que ele precisa encontrar seu "próprio caminho" nesse processo. Ele afirma que não "deve ignorar o que outros fizeram no passado", mas quer principalmente entender o que o motiva.

"E grande parte da minha motivação é – como já disse antes – não apenas me ver no degrau mais alto do pódio ou com um troféu nas mãos. Para mim, também se trata de estar junto com a equipe, deixá-los segurar os troféus, comemorar e celebrar juntos, esse tipo de coisa. Então, honestamente, não estou muito preocupado com o que as outras pessoas pensaram sobre isso. Minha motivação continua a mesma para vencer novamente e deixar minha equipe orgulhosa".

