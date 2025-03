Lando Norris, que detém a liderança do campeonato de pilotos após as duas primeiras corridas da temporada de 2025 da Fórmula 1, afirmou que a sua equipe, a McLaren, e a rival Ferrari têm uma "grande vantagem" este ano.

O britânico venceu a etapa de abertura da temporada, o GP da Austrália, para assumir a liderança do campeonato pela primeira vez, encerrando a sequência de 1.029 dias de liderança de Max Verstappen no campeonato. O piloto holandês estava no topo da classificação desde maio de 2022.

As vitórias da McLaren nas duas primeiras corridas da temporada confirmaram as expectativas de que a equipe é a favorita ao título em 2025. Piastri venceu o GP da China largando da pole position, enquanto Norris terminou em segundo, apesar de um problema no freio.

No ano passado, a McLaren venceu o campeonato de equipes pela primeira vez desde 1998. Este ano, pela primeira vez desde o campeonato de Lewis Hamilton em 2008, um piloto da equipe britânica pode se tornar o campeão.

De acordo com Norris, no entanto, a maior vantagem da McLaren nessa batalha é que seus dois pilotos levarão um ao outro ao limite. Ele também acredita que a Ferrari é a única equipe com uma vantagem semelhante à da McLaren, graças a Hamilton e Charles Leclerc.

Em entrevista ao Motorsport.com, Norris afirmou: "Provavelmente, nenhuma outra equipe, além da Ferrari, tem dois pilotos se pressionando dessa forma. Essa é uma grande vantagem para nós".

"Se dois pilotos de uma equipe puderem se pressionar mutuamente, mesmo que todos tenham o mesmo carro, eles vencerão qualquer um que esteja correndo sozinho".

"Temos um ótimo carro e uma equipe incrível. Mas também temos os dois pilotos que se esforçam mais um pelo outro. E isso sempre vence, mesmo contra o melhor piloto".

