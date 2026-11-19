Lando Norris revelou uma curiosidade sobre sua infância durante a coletiva de imprensa que antecede o GP de Las Vegas de Fórmula 1. Conhecido por sua ligação com o universo dos games, o piloto da McLaren contou que não tinha permissão para jogar a franquia Grand Theft Auto (GTA) quando era criança e explicou por que, mesmo depois de adulto, nunca desenvolveu o hábito de acompanhar os jogos da série.

Questionado sobre a possibilidade de experimentar GTA 6 durante a sequência de três etapas que encerra a temporada de 2026, Norris afirmou que não tem planos de jogar o título neste momento. O britânico explicou que teve pouco contato com GTA 5, embora reconheça a popularidade da franquia.

"Não, acho que não. Na verdade, praticamente nunca joguei GTA 5, talvez algumas vezes. É um jogo legal e eu gosto. Assisto a outras pessoas jogando e coisas assim, mas não é muito a minha praia", afirmou.

O piloto de 27 anos, porém, revelou que a falta de interesse atual tem relação com uma restrição imposta durante sua infância. Segundo Norris, seus pais não permitiam que ele jogasse GTA em casa, o que tornava as viagens escolares uma oportunidade especial para experimentar o jogo.

"Eu adoraria, mas não tinha permissão para jogar quando era mais novo. Então, quando íamos a uma excursão da escola e eu conseguia pegar o PSP de outra pessoa, era a melhor viagem da minha vida, porque finalmente podia jogar", contou o britânico.

Norris explicou que, como não cresceu jogando a franquia, acabou não criando o costume de acompanhá-la na vida adulta. Ainda assim, deixou aberta a possibilidade de mudar de ideia futuramente, diante da repercussão do novo título.

"Nunca cresci jogando em casa e, por isso, também nunca joguei muito quando fiquei mais velho. Nunca foi muito a minha praia. Mas sei que muita gente ao redor do mundo está jogando agora, então talvez eu mude de ideia. Por enquanto, a resposta é não", concluiu.

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