Em meio às dificuldades de Daniel Ricciardo para se adaptar ao carro da McLaren na Fórmula 1, com Andreas Seidl dizendo que o MCL35M precisa de um "estilo especial" de pilotagem, Lando Norris admitiu que mesmo ele não consegue guiar exatamente como gostaria, apesar dos resultados obtidos até aqui.

E enquanto as dificuldades de Ricciardo para entregar resultados vêm se mostrando óbvias, ficando mais atrás no começo de 2021, a situação de Norris não era tão clara assim até agora.

Mas apesar dos pódios em Ímola e Mônaco, Norris disse que tem sido difícil tentar tirar o máximo do carro atual da McLaren, sem ter como dar o seu melhor do mesmo modo que vinha fazendo nos anos anteriores.

"Neste ano, o carro é diferente, há algumas mudanças que te forçam a guiá-lo de modo diferente", disse Norris na coletiva para o GP do Azerbaijão.

"Ainda estou aprendendo muito, em cada corrida, sobre o carro. Diria que Mônaco foi minha melhor classificação, mas cometi erros anteriormente, nas classificações e corridas por não conhecer o carro o suficiente".

"Ainda estou aprendendo sobre muitas coisas e, especialmente no Bahrein e no começo da temporada, eu estava pilotando muito como no ano passado, mas precisei me adaptar bastante ao carro deste ano".

"Então há definitivamente muitas diferenças e não tem sido algo fácil, comparado ao ano passado, dois últimos anos".

Norris disse que um ajuste que ele vem usando desde as categorias de base não funcionam com o carro atual da McLaren, sendo o motivo para ele ainda estar se encontrando.

"Não posso pilotar do mesmo modo e ser um piloto melhor. Tive que me adaptar à muitas coisas diferentes e ainda não posso pilotar necessariamente do jeito que gosto, uma preferência que comecei a adotar na Fórmula 3, Fórmula 4".

"Não consigo pilotar do modo como gostaria. Então é uma questão de adaptação e todo carro na F1 é diferente e você precisa se acostumar".

Ricciardo teve um final de semana difícil em Mônaco e, desde então, vem passando tempo com o simulador da McLaren para acelerar seu processo de aclimatação.

"Passei bons dias no simulador semana passada, e foi com o objetivo de dar um passo atrás e entender o que está acontecendo, como o carro funciona e o que é preciso para que ele funcione bem".

"De certo modo, não quero dizer que voltei à estaca zero porque definitivamente aprendi algumas coisas nas corridas, mas cheguei com uma cabeça mais aberta para esta abordagem. Tentamos muitas coisas diferentes e mesmo coisas que não pareciam corretas, por assim dizer. Vamos tentar de tudo para entender o que não funciona".

"Então brincamos muito. E, certamente, agora algumas coisas parecem mais claras para mim e acho que isso foi realmente produtivo. Mal posso esperar para colocá-las em prática".

