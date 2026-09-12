F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri
Pole do atual campeão surpreendeu, já que a McLaren não parecia estar na briga durante as sessões anteriores
Após Lando Norris surpreender e ficar com a pole position para o GP da Espanha de Fórmula 1 neste sábado, o chefe da McLaren, Andrea Stella, rasgou elogios ao piloto, por mais que a volta perfeita quase tenha escapado por conta de um erro.
Em nenhum momento durante o fim de semana os carros da McLaren pareciam realmente rápidos o suficiente para disputar a pole. A Mercedes havia liderado os treinos, à frente da Ferrari; no Q1 e no Q2, eles disputavam com a Red Bull a ponta, enquanto a McLaren sempre esteve alguns décimos atrás.
Então veio aquela volta na Q3. Norris estava apenas em sexto após sua primeira tentativa, 0s446 atrás do então pole provisório Lewis Hamilton, mas melhorou em 0s701 sua marca na segunda tentativa – o suficiente para ultrapassar Antonelli, algo que parecia impossível.
Mas ele não esperava por isso – especialmente depois de cometer um erro na última curva, tendo perdido levemente a traseira do carro.
“Desculpa, eu estraguei tudo, cara”, disse Norris ao engenheiro Will Joseph. Este último disse para ele esperar todos os carros terminarem, dando a entender que ele ainda tinha chances de conquistar a pole, ao que Norris retrucou: “Idiota de merda", xingando a si próprio.
“Não foi sua melhor última curva, mas ainda assim é a pole, então, muito bem”, disse Joseph. Demorou um pouco para Norris realmente acreditar que não estava sendo vítima de uma pegadinha.
“Na última curva, eu tive meio que, sei lá, um pequeno deslize”, continuou o piloto britânico a explicar. “Acho que fiquei um pouco animado no carro e forcei demais na entrada e, sinceramente, achei que fosse bater no muro. Então, sim, por sorte, era uma reta curta até a Curva 1".
“Mas a volta foi realmente perfeita, com boas saídas, boas zebras, acertando todas aquelas pequenas coisas que são muito importantes por aqui. E eu fiz isso apenas na minha última volta e deu tudo certo".
Essa volta foi descrita por Stella como “uma das mais impressionantes que [ela] já testemunhou, como alguém que acompanha a telemetria em 450 GPs”.
“Sinceramente, não estávamos com desempenho suficiente para conquistar a pole position”, continuou Stella. “Em nenhum momento durante o fim de semana demonstramos que o carro estava com desempenho para ser o melhor".
"Estávamos com um déficit bastante significativo no primeiro setor, nas curvas de baixa velocidade e nas passagens pelas zebras, e, para os pilotos, era um carro muito difícil de pilotar para fechar uma volta perfeita. Vimos que houve momentos de potencial, mas é sempre muito difícil juntar tudo isso".
“O mais impressionante é o fato de ser uma pole position apesar de termos perdido três décimos e meio no último setor da volta, o que significa que teria sido uma pole position bastante convincente sem esse problema".
“O que torna a volta única, especialmente quando se analisa a telemetria, é a precisão, a frenagem, a velocidade mantida na entrada, o toque na zebra, a aceleração. Tudo é executado com um nível de precisão bastante singular".
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