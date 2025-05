Lando Norris atribuiu sua pole position no GP de Mônaco de Fórmula 1, conquistada neste sábado (24), a uma "pilotagem mais inteligente", e não mais rápida, acreditando que esta foi a primeira vez que ele conseguiu uma boa volta no Q3 da classificação desde a etapa da Áustralia, que abriu a temporada de 2025.

A McLaren optou por dar ao britânico e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, duas voltas com o último conjunto de pneus, que Norris usou para marcar um tempo de 1:10.125 e depois melhorar para 1m09.954s em sua segunda tentativa. Nisso, ele estabeleceu um novo recorde da pista de Monte Carlo.

Assim, Norris conquistou sua segunda pole position no ano e encerrou um jejum que já durava seis corridas em que Piastri e Max Verstappen se "revezavam" na ponta do grid. Logicamente, ele não escapou de críticas por não conseguir maximizar o desempenho de seu carro em uma única volta.

O piloto de 25 anos disse que seu desempenho veio de uma "mistura" de diferentes elementos, incluindo melhorias no carro e suas próprias. Para ele, conseguiu aproveitar isso ao máximo em Mônaco com seu estilo de pilotagem. "São as duas coisas: do carro, de ser Mônaco, de um traçado muito diferente e de uma tocada muito diferente que é necessária aqui", explicou.

"É muito mais risco e comprometimento do que apenas equilíbrio absoluto do carro, de certa forma, mas também há coisas nas quais tenho trabalhado para melhorar e voltar a fazer um trabalho melhor – não porque não esteja no ritmo, mas porque nunca consigo me recuperar no Q3", continuou o britânico, admitindo o mau desempenho recente nas disputas pela pole.

Última vez que piloto britânico cravou a pole position havia sido no GP da Austrália, na abertura da temporada. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Hoje foi provavelmente a primeira vez desde a Austrália que realmente consegui acertar tudo. Não é como se eu estivesse pilotando mais rápido, mas sim de uma maneira melhor, de uma maneira mais inteligente. Há muito trabalho sendo feito", revelou Norris.

Ele disse que suas dificuldades em 2025 significam que a pole position em Mônaco representa o resultado mais significativo para ele até agora, embora tenha admitido que isso teria sido o caso em qualquer outro circuito.

O britânico não chegou a cravar que o resultado marcou um avanço, no entanto, e observou que só confirmará que virou a chave nos qualis se conseguir repetir o desempenho nas corridas seguintes, em Barcelona e Montreal.

Agora, Norris quer vencer a corrida e manter a mesma consistência para as provas em Barcelona e Montreal. Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Para mim, se eu estivesse na pole em qualquer outra pista, acho que provavelmente teria sido a que mais significou para mim", afirmou Norris, não deixando de exaltar o resultado no histórico principado. "Provavelmente, significa ainda mais que seja Mônaco, mas mais por causa do que aconteceu nos últimos meses. Pode não parecer muito, mas para mim é algo muito importante", ressaltou.

"Acho que para classificar como um avanço, é preciso consistência nos resultados. Posso olhar para os dois lados e consigo ver facilmente os pontos positivos. Para mim, é pelo menos um passo na direção certa, o que me deixa muito feliz, mas ainda é um fim de semana, a consistência também é uma parte importante e ficarei mais feliz se souber que posso chegar lá", concluiu Norris.

O GP de Mônaco está marcado para as 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida para a TV aberta no Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana em Monte Carlo.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

