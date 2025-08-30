F1: Norris sai "um pouco decepcionado" com segundo lugar na classificação em Zandvoort
Mesmo assim, britânico vê boas perspectivas para a corrida do domingo na Holanda
Vice-líder do Mundial, Lando Norris saiu com sentimentos mistos ao terminar em segundo na classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, perdendo a pole position para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, após terminar na frente nas três sessões de treinos livres em Zandvoort.
Quando questionado pelo ex-piloto Jolyon Palmer se estava frustrado com o resultado, Norris disse: "Sim e não. Foi por pouco. Foi apertado durante todo o fim de semana, portanto poderia ir para qualquer lado. Então sim, acho que estou um pouco decepcionado por não estar na pole. Ainda tivemos umas voltas decentes, então não é o fim do mundo".
"Com o vento assim, a sorte também é um fator. Eu fiz uma boa volta, mas tinha um pequeo vento contrário na reta, e perdi alguns centésimos".
Norris foi questionado também sobre suas chances de assumir a liderança do Mundial ao largar da segunda posição.
"Nós dois tivemos largadas péssimas ano passado, então veremos. Não acho que o lado interno seja muito melhor, mas é uma corrida longa, com muitas voltas, e veremos o que o tempo nos reserva também".
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários