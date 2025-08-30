Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Norris sai "um pouco decepcionado" com segundo lugar na classificação em Zandvoort

Mesmo assim, britânico vê boas perspectivas para a corrida do domingo na Holanda

Guilherme Longo
Editado:
Lando Norris, McLaren

Vice-líder do Mundial, Lando Norris saiu com sentimentos mistos ao terminar em segundo na classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, perdendo a pole position para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, após terminar na frente nas três sessões de treinos livres em Zandvoort.

Quando questionado pelo ex-piloto Jolyon Palmer se estava frustrado com o resultado, Norris disse: "Sim e não. Foi por pouco. Foi apertado durante todo o fim de semana, portanto poderia ir para qualquer lado. Então sim, acho que estou um pouco decepcionado por não estar na pole. Ainda tivemos umas voltas decentes, então não é o fim do mundo".

"Com o vento assim, a sorte também é um fator. Eu fiz uma boa volta, mas tinha um pequeo vento contrário na reta, e perdi alguns centésimos".

Norris foi questionado também sobre suas chances de assumir a liderança do Mundial ao largar da segunda posição.

"Nós dois tivemos largadas péssimas ano passado, então veremos. Não acho que o lado interno seja muito melhor, mas é uma corrida longa, com muitas voltas, e veremos o que o tempo nos reserva também".

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

