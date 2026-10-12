F1 - Norris se desculpa à McLaren por acidente com Piastri na sprint: "Tenho que pensar na equipe mais do que em mim"

Lando Norris admitiu que “decepcionou” a McLaren ao tocar no carro do companheiro de equipe, Oscar Piastri, na última volta da corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1.

Os dois se tocaram quando Norris mergulhou por dentro na Curva 5, acabando por tocar no pneu traseiro direito do MCL40 do australiano, o que fez os dois rodarem. Em vez de terminarem em quarto e quinto, o britânico caiu para oitavo e Piastri abandonou.

O chefe Andrea Stella classificou o incidente como “inaceitável”, garantindo que o time conversaria para garantir que isso não aconteça novamente. Questionado se esperava mais conversas e como elas aconteceram até agora, Norris disse: “Não. É bem simples".

“Não posso tentar o que tentei. Eu nunca deveria ter tentado em primeiro lugar, mesmo que a manobra fosse possível. Tenho que pensar na equipe que represento mais do que em mim mesmo. Foi um erro da minha parte e decepcionei a equipe. Pedi desculpas a todos eles, devo um pedido de desculpas a todos, e farei melhor da próxima vez", disse.

Isso marcou uma mudança perceptível em relação à posição inicial do atual campeão mundial sobre o incidente, já que ele declarou no sábado à tarde: “Havia um grande espaço, então fui para cima. Tenho o direito de fazer isso. O resto, vamos revisar como equipe".

Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No domingo, ele conseguiu limitar os danos, mas acabou sem o pódio, em quarto lugar. Norris era quinto colocado até que Kimi Antonelli, oito segundos à frente, optou por uma segunda parada durante o safety car virtual na volta 39. O britânico herdou então o P4, seis segundos à frente do italiano, e estava 13 segundos atrás de Lewis Hamilton, que tinha dificuldades com pneus macios usados.

Ele alcançou a Ferrari em apenas 11 voltas, mas teve dificuldades para consolidar uma ultrapassagem e foi superado por um Antonelli em recuperação, antes de finalmente encontrar uma forma de passar por Hamilton.

“O resultado foi tão bom quanto poderíamos alcançar hoje”, disse Norris. “Acho que eu poderia tê-lo alcançado de uma forma melhor e ao menos ter dado uma boa briga com Kimi. Tanto eu quanto Lewis obviamente queríamos ver quem frearia mais tarde na [Curva] 1. Ele nem freou, então isso significou que eu também estava saindo da pista".

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ainda assim, isso não ofusca o recuo da McLaren na hierarquia. Esta é a terceira corrida consecutiva sem pódio para a equipe, depois de Norris vencer os GPs da Hungria e da Holanda em sequência.

Questionado se se sentia melhor para Austin, o britânico respondeu de forma pessimista: “Na verdade não. O carro não é rápido o suficiente e é difícil demais de pilotar. Estamos muito longe".

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