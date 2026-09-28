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F1: Norris se desculpa com Colapinto após exigir suspensão por batida em Baku

Atual campeão mundial admite ter agido no calor do momento após batida múltipla no GP do Azerbaijão

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris veio a público pedir desculpas a Franco Colapinto por ter exigido a suspensão do piloto da Alpine após o acidente múltiplo na relargada do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O engavetamento na curva 1 de Baku provocou o abandono do atual campeão mundial e de ambos os carros do time francês.

O editor recomenda:

Após dois dias de reflexão e diante da repercussão negativa e dos ataques online, o piloto da McLaren revelou ter procurado Colapinto em particular para retratar-se das declarações fortes dadas na zona mista.

“Foi um fim de semana difícil em Baku e, claro, um final de corrida decepcionante e precoce”, postou Norris nas redes sociais. “Depois da corrida, mandei uma mensagem para o Franco pedindo desculpas pelos comentários que fiz e que simplesmente não deveria ter dito".

“Eu sei que não devia ter agido assim e as emoções estavam à flor da pele, mas isso não é desculpa, foi errado da minha parte. Cometi meus próprios erros ao longo dos anos e sei que isso faz parte das corridas e de competir no limite".

"Franco e eu chegamos a um bom entendimento, continuamos bons amigos e estamos ambos animados para voltar a correr neste fim de semana".

Colapinto assumiu a responsabilidade por seu “grande erro”, que também irritou o chefe da Alpine, Flavio Briatore, já que custou à equipe dois carros na zona de pontuação.

Relembre a batida e a reação de Norris

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

O acidente em cadeia ocorreu na volta 36, durante a relargada. Colapinto travou as rodas na aproximação para a curva 1, colidindo e tirando da prova seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, além de Norris.

Lando ficou furioso com o acidente, achando que a pilotagem descuidada do argentino deveria ser punida severamente pelos comissários da F1.

“Eu não vi o que aconteceu. Simplesmente fui tirado da corrida. Acho que a FIA deveria ser mais rigorosa e começar a aplicar suspensões para esse tipo de coisa”, desabafou Norris.

“É imprudência da parte das pessoas. Custa muito dinheiro. Todas as minhas peças estão no lixo agora. As pessoas deveriam simplesmente ser suspensas, porque esse não é o tipo de pilotagem que merece estar na F1".

Quando questionado se havia circunstâncias atenuantes para o que aconteceu no asfalto escorregadio de Baku, Norris acrescentou: “Na F1, acho que se espera que os pilotos antecipem as situações".

“A aderência vai ser baixa. A temperatura dos pneus está baixa, mas nem estava tão baixa assim. Na F1, queremos competir contra os melhores pilotos do mundo, e quando coisas assim acontecem, é porque [eles] não deveriam estar lá.

“Não vi a cena, mas se você causar um acidente em uma reinicialização como essa, deveria receber pelo menos uma suspensão de uma corrida", disse o britânico depois da corrida no Azerbaijão.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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