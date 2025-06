Lando Norris foi o personagem principal da parte final do GP do Canadá, quando na tentativa de ultrapassar Oscar Piastri, o inglês bateu no muro da reta principal, abreviando o fim de sua corrida em Montreal.

Após as ações em pista, o piloto da McLaren refletiu sobre o ocorrido e pediu desculpas com veemência.

“Eu não esperava ultrapassar Oscar por fora na curva 1”, disse Norris. “Acho que nunca deveria ter tentado, é a minha visão, pensando agora. Achei que ele estava começando a se desviar um pouco para a direita, então pensei que tinha uma pequena oportunidade de ir para a esquerda. Mas era, sim, muito arriscado, especialmente sendo o meu companheiro de equipe. Então, felizmente, nada aconteceu com ele e eu paguei o preço pelo meu erro.”

Na sequência, Norris repetiu as desculpas e declarou amor pela McLaren.

“Eu assumo, porque nossa regra número 1 é não bater em seu companheiro de equipe e foi o que eu fiz. A McLaren é minha família. Eu corro por eles todo fim de semana. Tento fazer o bem para eles, mais do que costumo fazer o bem para mim mesmo. Então, quando os decepciono assim e quando faço papel de bobo, em um momento como hoje, sim, me arrependo muito. Não me orgulho disso e me sinto mal, sinto que decepcionei minha equipe, e isso é sempre o pior sentimento para mim. Então, é claro, eu só preciso me desculpar com todos eles e com o Oscar também.

Piastri viu grandeza de Norris se desculpar após o incidente e o inglês ficou feliz com a atitude de seu companheiro.

“Fico feliz que ele tenha dito isso. Claro, ele não vai ficar totalmente feliz com o que aconteceu. Eu também não ficaria se fosse o contrário. Então, mais uma vez, devo um pedido de desculpas a ele por ter assumido tal risco. Ele correu de forma justa comigo até aquele ponto e perto, e é isso que se quer. Então, ninguém fez nada de errado aqui, só eu”, concluiu.

