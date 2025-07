Após os treinos do fim de semana, acreditava-se que a batalha pela pole position do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 seria entre os pilotos da McLaren e da Ferrari. No entanto, na parte final da classificação em Silverstone, Max Verstappen mostrou que não deveria ser esquecido, marcando uma volta 0,1 segundo melhor que a do segundo colocado, Oscar Piastri, para sair a frente amanhã.

Lando Norris, terceiro na classificação, disse após a sessão que estava satisfeito com o resultado e que está ansioso para o domingo.

"Foi uma boa sessão de classificação", disse Norris. "Não ficarei infeliz com o terceiro lugar. Claro, adoraria estar no topo aqui, mas Max fez um bom trabalho. Não fomos rápidos o suficiente hoje, mas foi rápido e divertido."

Falando sobre os desafios deste sábado, o britânico destacou que as dificuldades vieram nos detalhes: "Hoje em dia são as pequenas coisas que te colocam na frente ou te deixam para trás. Vimos como o Q1 foi apertado, o que foi meio chocante, mas ao mesmo tempo bom. Então são pequenas margens, pequenos erros. Estamos falando de centésimos de segundo aqui e ali, que podem te fazer ganhar ou perder".

Ele ainda falou sobre as condições climáticas de Silverstone, que não estavam fáceis: "É difícil, especialmente com o vento e as condições, um pouco de chuva de vez em quando. Amanhã, acho que vai ser muito divertido. Acho que vai ser uma boa batalha entre nós três, possivelmente ainda mais lotada com Lewis, Charles e George. Vai ser um domingo interessante, estou ansioso por isso."

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!