Lando Norris acredita que agora é "uma ameaça maior" para o companheiro de equipe na McLaren líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1, Oscar Piastri, mas ainda não está satisfeito com seu nível de desempenho atual, já que ambos lutam pelo primeiro título mundial.

O britânico está em segundo lugar na classificação de 2025 e oito pontos atrás de seu companheiro de equipe da McLaren antes do GP da Bélgica deste fim de semana, que é a 13ª rodada da atual campanha.

No entanto, Norris chega a Spa-Francorchamps com o ímpeto de ter vencido as duas últimas etapas - Áustria e Grã-Bretanha -, reduzindo um déficit que era de 22 pontos para Piastri antes dessas vitórias.

Foi a maneira perfeita para Norris se recuperar da decepção no Canadá há três etapas, quando abandonou depois de bater em Piastri no final da corrida, de modo que o britânico acredita que finalmente está fazendo o companheiro de equipe 'suar a camisa'.

"Sinto que voltei um pouco para onde estava", disse Norris. "A coisa mais positiva desses dois finais de semana foi que o ritmo estava melhor desde o início e eu estava mais confortável com o carro e entendendo como obter o máximo de ritmo dele".

"Às vezes, isso me faz sorrir mais do que ganhar a corrida em si, porque é um progresso, é ver o progresso e isso é sempre muito bom. É algo muito gratificante".

"Mas ainda sei que preciso fazer mais. Ainda há mais coisas. Estou me sentindo melhor do que antes. Então, será que me sinto mais confiante de que posso ter mais desempenhos como esse? Sim. Será que me sinto tão bem quanto me senti na temporada passada e que estou atuando no mesmo nível com consistência suficiente? Eu ainda diria que não".

"Agora tenho mais compreensão de tudo. Mas estamos falando de coisas mínimas, como ganhos incrivelmente pequenos aqui e ali. Sinto-me mais ameaçado agora. Mas será que ainda estou satisfeito com minha posição, com a posição do carro e com minha harmonia com o carro? Ainda não está no nível que eu quero".

Norris terminou em segundo lugar para Max Verstappen no campeonato de 2024 e terminou o ano como o principal piloto da McLaren, enquanto Piastri terminou 82 pontos atrás de seu companheiro de equipe em quarto lugar na classificação.

Mas os ganhos significativos de Piastri durante a virada da temporada, como nos treinos classificatórios, somados ao fato de a McLaren ter projetado um carro que, em março, Norris disse não ser adequado para ele, levaram o australiano a ultrapassar seu companheiro de equipe.

Por isso, quando perguntado em Spa por que Norris acha que conseguiu voltar a ficar em igualdade de condições com Piastri, ele disse que foi por ter se tornado mais versátil.

"Minha pilotagem, como eu corro com o carro, minha capacidade de me adaptar a mais estilos de pilotagem", acrescentou o oito vezes vencedor de GPs. "Essa é realmente a principal coisa, como eu piloto o carro. Também é meu trabalho, no final do dia, pilotar o carro que me for dado o mais rápido possível".

"Eu misturo mais algumas coisas fora da pista com a minha equipe. Tenho um grupo muito bom de pessoas ao meu redor, então trabalho em coisas na pista e fora dela, como posso abordar os fins de semana de uma maneira melhor".

"A maior parte do trabalho é sobre como posso trabalhar para ser um piloto melhor na situação de lutar com coisas de que não gosto ou com as quais não estou acostumado ou com as mudanças no carro para este ano", concluiu.

