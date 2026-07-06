O resultado mais uma vez distorceu a realidade, mas Lando Norris não quis escondê-la. O britânico conquistou um valioso quarto lugar no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e somou uma boa quantia de pontos após o pódio alcançado na sprint. No entanto, após a corrida em Silverstone, ele fez uma das críticas mais duras da temporada ao próprio carro da McLaren.

Para o atual campeão mundial, o MCL40 é, sem dúvida, um dos carros mais difíceis que ele já pilotou desde que chegou à F1.

Norris aproveitou o abandono de Kimi Antonelli e a batida de Max Verstappen nas últimas voltas para terminar em quarto lugar em Silverstone, um resultado que ele reconheceu ter superado de longe o desempenho real da McLaren durante todo o fim de semana.

“Do ponto de vista dos pontos, este fim de semana foi bastante bom. Estou contente. Ontem, com o terceiro lugar, e hoje, com o quarto, os resultados foram incríveis”, começou Norris.

No entanto, o britânico logo deixou claro que a classificação final escondia uma realidade muito menos positiva. “O ritmo foi realmente ruim. Não estou nada satisfeito com o carro nem com o modo como ele se comportou hoje. Isso faz com que eu esteja ainda mais satisfeito com o quarto lugar, porque simplesmente evitamos os problemas".

"Não cometemos erros e a confiabilidade foi boa. Isso foi o importante, mas o carro foi muito difícil de pilotar e temos muito o que melhorar".

A avaliação foi ainda mais contundente quando ele analisou sua corrida em profundidade. Norris reconheceu que mal consegue entender como conseguiu terminar tão bem em uma prova em que nunca teve velocidade para disputar com a Mercedes, a Ferrari ou mesmo com Verstappen.

“Tudo, menos o resultado? Bem desastroso. Sinceramente, não sei como terminamos em quarto hoje. Uma parte muito importante neste momento é a confiabilidade. Não sei o que aconteceu com o Kimi ou com o Max, mas nós não cometemos erros e isso nos permitiu tirar proveito da situação".

O britânico não quis atribuir o fraco desempenho às características de Silverstone. Pelo contrário, ele acredita que o problema acompanha a McLaren desde o início da temporada e que seus rivais progrediram muito mais com seus pacotes de melhorias.

“Temos sido lentos o ano todo. Continuamos lentos”, enfatizou. Norris também admitiu que tem dificuldade em encontrar uma explicação para a enorme diferença entre os circuitos, embora acredite que a Mercedes e a Ferrari tenham evoluído muito mais rapidamente.

“Não sei por quê. Outras equipes fizeram um trabalho melhor. Elas trouxeram muitas melhorias e nós não incorporamos nada que nos proporcionasse um salto significativo de desempenho. Sinceramente, o carro estava impossível de pilotar".

Uma conclusão que ele resumiu com uma frase contundente sobre o monoposto de 2026 da McLaren: “Talvez seja um dos carros mais difíceis que já pilotei na F1”. Uma mensagem que contrasta com o bom resultado final, mas que reflete perfeitamente a frustração de Norris com o desempenho real de seu carro.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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