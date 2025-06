O GP da Áustria de Fórmula 1 trouxe um entretenimento caótico, com uma primeira volta movimentada. Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos da carreira, ao finalizar a prova em P8, em um domingo iluminado. Lando Norris converteu a pole em vitória, liderando a dobradinha da McLaren, com Oscar Piastri em segundo e Charles Leclerc completando o pódio.

Dia difícil para Williams, que teve duplo abandono com Carlos Sainz e Alex Albon. Max Verstappen foi 'tirado' da corrida ao ser tocado por Andrea Kimi Antonelli ainda na primeira volta - que abandonou também.

A corrida

Antes mesmo da largada oficial, Carlos Sainz teve problemas com o carro. O piloto da Williams teve problema para sair do grid, preso na primeira marcha. Quando ele conseguiu sair, o espanhol passou pelo pitlane e os freios começaram a pegar fogo. Pouco depois, Sainz abandonou.

Quando a largada aconteceu, um verdadeiro caos tomou conta da pista. Lando Norris conseguiu se manter à frente de Charles Leclerc, que acabou sendo superado por Oscar Piastri. Já na primeira curva, o australiano tentou ultrapassar o companheiro de equipe, mas o britânico segurou.

Um pouco mais atrás, Andrea Kimi Antonelli travou a traseira do carro e acertou o carro de Max Verstappen fazendo os dois abandonarem a corrida. Logo na sequência, o safety car foi acionado.

Duas voltas depois, o safety car saiu da pista e a prova foi retomada. Na sexta volta, Piastri começou a mostrar para Norris que estava com intenção de ultrapassar. A tentativa concreta aconteceu na 11ª volta, Piastri colocou de lado, chegou a ultrapassar Norris que errou na curva 3, eles ficaram lado a lado, mas o britânico manteve a posição.

No meio do grid, Gabriel Bortoleto colocou o carro lado a lado com a Alpine de Pierre Gasly, ultrapassou e segurou quando o francês tentou revidar, ficando com o sétimo lugar. Com apenas 17 voltas, Alex Albon abandonou a corrida, com isso, a Williams ficou sem os dois carros na corrida.

Depois de muita perseguição, Norris foi para os boxes. Duas voltas depois, Piastri também foi. Na pista, Bortoleto - de pneus médios novos - ultrapassou Oliver Bearman. E assim seguiu, com a dupla da Sauber passando os adversários a frente.

No fundo do grid, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto se envolveram em um acidente, com o piloto da Red Bull acertando o carro do argentino. A Alpine chegou a rodar na pista, mas voltou e seguiu.

Por conta do toque, Tsunoda foi punido em 10s. Da metade da corrida para frente, as coisas na pista ficaram calmas e quase nada aconteceu. Russell, que estava em quinto, foi para os boxes na volta 46 retornou em 10º.

Logo em seguida, Leclerc também foi para a segunda parada. Na mesma volta, Bortoleto também parou e retornou em décimo. Brigando no rádio, Hamilton foi para o pit. O heptacampeão deixou claro que não queria parar naquele momento.

A volta 53 marcou a parada de Norris e, logo em seguida, a McLaren chamou Piastri, devolvendo o australiano no meio da confusão de retardatários, sendo jogado para fora por Colapinto - que recebeu 5s de punição por este incidente.

Já Bortoleto, não teve dificuldade e ultrapassou Hadjar, que também foi superado por Hulkenberg logo em seguida. No fim, Gabriel duelou com Alonso, mas o espanhol fez jogo duro e não deixou o brasileiro passar.

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!